Léo Matos deixa cargo de gerente do Vasco e assume time grego

Léo Matos está de saída do Vasco. O ex-jogador deixou o cargo de gerente de transição para assumir a função de diretor técnico do PAOK, da Grécia. Ele, aliás, jogou pelo clube grego por cinco anos durante a carreira de jogador, entre 2016 e 2020. Em publicação nas redes sociais, ele agradeceu ao Cruz-Maltino pela oportunidade.

“Foram seis anos vivendo intensamente o dia a dia deste clube gigantesco. Primeiro dentro de campo, como atleta, vivenciando experiências que me fizeram compreender ainda mais a grandeza da instituição e a paixão incomparável de sua torcida”, publicou.

Léo Matos estava no cargo de gerente de transição desde 2023. O ex-jogador chegou em 2020, ainda como atleta, e se aposentou em janeiro de 2023, quando recebeu o convite para integrar a comissão técnica. Na despedida, portanto, aproveitou para agradecer o presidente Pedrinho, o diretor técnico Felipe e o ex-diretor esportivo Paulo Bracks.

“Ao longo dessa trajetória, construí amizades que levarei para toda a vida. Afinal, são nos momentos mais desafiadores que surgem os laços mais verdadeiros e as relações mais genuínas”, completou.

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