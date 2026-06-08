Bruna Biancardi e Karoline Lima entram em ranking das mais bem pagas da Copa

A Copa do Mundo movimenta não apenas o futebol, mas também o mercado publicitário. Enquanto a Seleção Brasileira atrai a atenção dos torcedores, as companheiras dos jogadores também ganham destaque e acumulam cifras expressivas.

Nesse cenário, Bruna Biancardi, Karoline Lima e Duda Fournier aparecem entre as dez WAGs mais bem pagas do Mundial de 2026, segundo levantamento divulgado por um perfil internacional.

Entre as brasileiras, Bruna Biancardi lidera o ranking. De acordo com a Vantix Magazine, a influenciadora ocupa a quinta colocação geral e pode faturar cerca de R$ 775 mil por ação publicitária. Logo atrás aparece Karoline Lima, namorada do zagueiro Léo Pereira e repórter da Rede Ronaldo, que ocupa a sexta posição, com ganhos estimados em R$ 295 mil por campanha.

Além disso, Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, também figura entre os destaques da lista. A influenciadora aparece na nona colocação, com faturamento estimado em R$ 108 mil por publicidade.

Esposas de Cristiano Ronaldo e Messi lideram ranking internacional

No cenário internacional, os números são ainda mais impressionantes. Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, lidera o ranking com ganhos estimados em R$ 3 milhões por ação publicitária. Em seguida surge Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, que pode faturar cerca de R$ 2 milhões por campanha.

A lista ainda inclui a atriz espanhola Ester Expósito, conhecida pela série Elite, da Netflix. Atualmente vivendo um relacionamento com Kylian Mbappé, ela cobra aproximadamente R$ 1,2 milhão por ação publicitária.

Segundo a revista, os valores foram calculados com base em dados da plataforma Lessie AI, que utiliza inteligência artificial para monitorar e estimar quanto influenciadores cobram para divulgar marcas nas redes sociais. Para chegar aos números, a plataforma considerou o ponto médio entre os valores mínimos e máximos praticados pelo mercado para cada perfil.

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