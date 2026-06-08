Sem espaço no Flamengo, Everton é monitorado por clubes da Série A

Sem espaço no Flamengo, o atacante Everton Cebolinha continua despertando o interesse de clubes brasileiros. Assim, o jogador entrou na mira do Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. Contudo, o Rubro-Negro ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo camisa 11, segundo informações do jornalista Leonardo Moll, da Band.

Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras monitoram a situação do atacante. Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026 e não vai renovar. Dessa forma, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir da janela de transferências de julho. O jogador também entrou na mira do Internacional, mas a identificação com o Grêmio dificulta qualquer avanço.

Apesar do risco de perdê-lo de graça no fim da temporada, o Flamengo não tem pressa para definir a situação. Assim, não deve facilitar a saída nesta janela de transferências, já que Everton Cebolinha pode ser um bom reforço para qualquer clube brasileiro. Portanto, a tendência é que qualquer negociação pela liberação imediata seja difícil.

Contratado em 2022, Everton Cebolinha custou 13,5 milhões de euros (R$ 72,5 milhões na cotação da época) junto ao Benfica, de Portugal. Contudo, a passagem do jogador ficou marcada por altos e baixos. Ao todo, ele disputou 190 jogos, marcou 21 gols e deu 25 assistências, além de ter conquistado duas Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e três Cariocas.

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