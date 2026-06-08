Jornal espanhol “convoca” para Endrick ser o camisa 9 do Brasil: “Terremoto”

O gol de Endrick na vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo, ganhou destaque especial na imprensa espanhola. O jornal “As” publicou uma crônica nesta segunda-feira (8/6) em que descreve o atacante do Real Madrid como um verdadeiro “terremoto”, ressaltando que, aos 19 anos, ele já se coloca como candidato a assumir a camisa 9 da equipe no Mundial.

A análise relembra o peso histórico do número 9 na Seleção, usado por ídolos como Ronaldo, e aponta que Endrick vem acumulando argumentos para se tornar o centroavante titular. Na definição da numeração para o torneio, o ex-palmeirense veste a 19. Matheus Cunha, que viu Neymar herdar a camisa 10, é o atual dono da 9.

“Endrick não veste o número 9 nas costas, mas está fazendo méritos para ocupar essa posição na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá”, sugeriu o jornal, destacando que o jovem mostrou personalidade ao sair do banco de reservas e decidiu a partida contra o Egito com o gol da vitória:

“Assim que entrou em campo, viu-se o Endrick de sempre: lutador, insaciável e querendo demonstrar que Ancelotti pode confiar nele. E ele fez isso. Marcou o gol da vitória do Brasil contra o Egito, enviando uma mensagem ao treinador italiano: “Aqui estou eu””, cravou a publicação.

Endrick cria “bom problema” para Ancelotti resolver

O texto também observa, aliás, que Carlo Ancelotti ofereceu poucas oportunidades ao brasileiro durante a temporada no Real Madrid. Ainda assim, Endrick encerrou o ano com sete gols e uma assistência em 847 minutos, distribuídos por 37 jogos.

O “As” estabeleceu uma correlação entre o jovem e Matheus Cunha, reforçando o impacto de Endrick pela Seleção. Afinal, são quatro gols e duas assistências em apenas 488 minutos, enquanto o atual 9 da Canarinho registra um gol e duas assistências em 1.026 minutos.

“Não há comparação entre um jogador e outro”, cravou o jornal em sua análise.

O “As” encerra a crônica, afirmando que os números e a postura em campo comprovam: Endrick já está pronto para assumir a responsabilidade de liderar o ataque brasileiro em uma Copa do Mundo, mesmo com a pouca idade.

“Aos 19 anos, Endrick está mais do que preparado para assumir o peso de ser o atacante do Brasil em um Mundial. Basta apostar nele”, finalizou a publicação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.