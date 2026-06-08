Argentina monitora trio lesionado a poucos dias da estreia na Copa

A seleção da Argentina entrou na reta final de preparação para a Copa do Mundo ainda com algumas preocupações no departamento médico. Dos nove jogadores que se apresentaram com problemas físicos, três seguem sob observação especial da comissão técnica: o volante Leandro Paredes e os laterais Nahuel Molina e Gonzalo Montiel.

Dessa forma, a situação ganhou ainda mais atenção após a perda do zagueiro Leonardo Balerdi. O defensor sofreu uma lesão muscular durante um treinamento no último sábado (6) e deixou o grupo, tornando-se o primeiro corte para o Mundial. O curioso é que Balerdi havia chegado sem qualquer problema físico e não figurava entre as preocupações iniciais de Lionel Scaloni.

Após a vitória por 2 a 0 sobre Honduras, no penúltimo amistoso antes da Copa, muitos esperavam que o treinador anunciasse imediatamente o substituto do zagueiro. No entanto, o comandante preferiu adotar cautela e deixou claro que ainda monitora a recuperação de outros atletas antes de tomar uma decisão definitiva sobre reposições.

“Não quero alarmar, mas não estamos com muitos jogadores a 100%, e a melhor decisão não passa só por um zagueiro. Vamos esperar. Temos mais um jogo, e não vamos tomar nenhuma decisão até terça para ver como estão os outros meninos, isso é fundamental. Vamos esperar”, disse o treinador.

Como a Argentina só estreia no dia 16 de junho, contra a Argélia, a comissão técnica terá mais alguns dias para avaliar a situação clínica dos jogadores. Caso novas lesões sejam confirmadas, a equipe poderá realizar alterações na lista até a véspera da partida, desde que apresente a documentação médica necessária.

Reta final de preparação

Na terça-feira (9), os argentinos disputarão o último amistoso preparatório, diante da Islândia, no Alabama. Assim como ocorreu contra Honduras, Scaloni deve utilizar alguns atletas que não foram convocados para a Copa, mas acompanham os treinamentos nos Estados Unidos. Um dos destaques é o lateral-direito Giay, do Palmeiras, que começou como titular na última partida e teve boa atuação.

Entre os atletas que chegaram lesionados, o primeiro a retornar aos gramados foi o zagueiro Cristian Romero, que atuou nos minutos finais da vitória sobre Honduras. Contra a Islândia, Lionel Messi e Nico González também podem ganhar espaço, após já terem ficado como opções no banco de reservas no último amistoso.

O meia Nico Paz, por sua vez, aparece como o nome mais próximo de receber a liberação do departamento médico. Já o goleiro Emiliano Martínez e o atacante Julián Álvarez seguem em tratamento, mas a comissão técnica mantém confiança na recuperação da dupla. O arqueiro trata uma fratura em um dos dedos da mão direita, enquanto Álvarez realiza trabalhos específicos para superar um problema muscular.

Por outro lado, Leandro Paredes, Nahuel Molina e Gonzalo Montiel ainda inspiram maior cautela. A ausência dos três até mesmo entre os reservas nos últimos compromissos reforçou a preocupação da comissão técnica, que seguirá acompanhando diariamente a evolução física dos atletas antes de definir a lista final para a Copa do Mundo.

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