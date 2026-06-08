Botafogo deve propor renovação com redução salarial a Alex Telles

O Botafogo deseja renovar o contrato de Alex Telles. O lateral-esquerdo, de 33 anos, tem vínculo até o fim deste ano e pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir da próxima janela de transferências, em julho. Contudo, ele está nos planos do Glorioso, que deve propor a renovação, de acordo com o “ge”.

Entretanto, a proposta de renovação deve ter uma redução salarial. Afinal, o Botafogo vive uma crise financeira e vem tentando reduzir os gastos. Assim, deve realizar vendas de jogadores, como o volante Danilo e o meia Montoro, na próxima janela de transferências. No início do ano, também negociou os atacantes Savarino e Artur.

Recentemente, o Botafogo sofreu o quinto transfer ban da Fifa. Afinal, o Alvinegro não pagou multas aplicadas pela Fifa por causa das punições anteriores. Desde o início do ano, o Glorioso recebeu sanções por dívidas com o Atlanta United na contratação de Almada, com Ludogorets por Rwan Cruz, com o New York City por Santi Rodríguez e Zenit por Artur.

Contratado em 2024, Alex Telles chegou ao Botafogo sem custos após rescindir com o Al Nassr, da Arábia Saudita. O lateral-esquerdo se tornou um dos pilares do time campeão do Brasileirão e da Libertadores no mesmo ano. Ao todo, o jogador soma 96 jogos, 13 gols e 13 assistências com a camisa alvinegra. Em 2026, são 29 jogos, cinco gols e quatro assistências.

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