Neto critica titularidades da Seleção Brasileira: ‘O que eles ganharam?’

Fiel ao seu estilo direto e sem rodeios, Craque Neto voltou a comentar a Seleção Brasileira e criticou algumas escolhas de Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo. Em vídeo divulgado pela Rádio Craque Neto, o ex-jogador questionou a titularidade de atletas como Vinicius Júnior, Raphinha e Casemiro e, ao mesmo tempo, defendeu a entrada de jogadores mais jovens na equipe.
Durante a análise, Neto afirmou que gostaria de ver Luiz Henrique, Rayan e Endrick entre os titulares da Seleção e questionou o histórico de conquistas dos jogadores mais experientes com a camisa brasileira.
“Por que não pode tirar o Vinicius Jr e colocar o Luiz Henrique, Rayan ou Endrick? O que Raphinha ganhou em 12 anos de seleção? O Vinicius Jr? O Casemiro que já vai para sua terceira Copa do Mundo. O que esses caras ganharam? Coloca a molecada e se prepara para Copa de 2030″, disse. Veja o vídeo:
Neto sobre a titularidade de alguns jogadores da Seleção Brasileira
“Por que não pode tirar o Vinicius Jr e colocar o Luiz Henrique, Rayan ou Endrick? O que Raphinha ganhou em 12 anos de seleção? O Vinicius Jr? O Casemiro que já vai para sua terceira Copa do Mundo. O que esses… pic.twitter.com/2mn1FwPCv5
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 8, 2026
Além disso, a crítica aconteceu após o amistoso contra o Egito, último compromisso da Seleção antes da estreia na Copa. Na partida, os três jogadores citados por Neto tiveram atuação discreta. Por outro lado, os atletas mais jovens entraram no segundo tempo e ajudaram a mudar o panorama do jogo, especialmente Endrick, que marcou um dos gols da vitória brasileira.
Apesar das críticas, Neto reconheceu a possibilidade de o grupo conquistar o hexacampeonato. Ainda assim, voltou a cobrar resultados dos atuais líderes da equipe.
“Se eles ganharem a próxima Copa do Mundo, aí a gente cala a boca, eu calo a boca e está tudo certo. O que esses caras ganharam? Vamos ver.”
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook