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Holanda x Uzbequistão, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h45

Holanda x Uzbequistão, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h45
Holanda x Uzbequistão, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h45 -

Nesta segunda-feira (8/6), Holanda e Uzbequistão se enfrentam, às 15h45, no Icahn Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A partida será o último teste das duas seleções antes da estreia no Mundial. Enquanto a equipe de Ronald Koeman tenta reagir após derrota para a Argélia, o time comandado por Fabio Cannavaro vive momento histórico, já que disputará a primeira Copa de sua história. De acordo com a imprensa, o duelo deve ocorrer com portões fechados.

A semana já começa com futebol internacional de alto nível na Voz do Esporte. O pré-jogo abre às 14h45 com análises e todo o clima do confronto direto da Europa com a Ásia. Fellipo Sousa chega no microfone com narração cheia de ritmo, personalidade e a pegada que transforma cada lance em emoção pura.

No comentário, Tiago Hugoline mergulha no duelo tático e explica como a Laranja Mecânica encara a forte marcação uzbeque. Gabo Ferreira corre atrás dos bastidores e da temperatura do vestiário. Começa sua segunda ligado na bola: entra no link acima.

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