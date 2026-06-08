Holanda x Uzbequistão, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h45

Nesta segunda-feira (8/6), Holanda e Uzbequistão se enfrentam, às 15h45, no Icahn Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A partida será o último teste das duas seleções antes da estreia no Mundial. Enquanto a equipe de Ronald Koeman tenta reagir após derrota para a Argélia, o time comandado por Fabio Cannavaro vive momento histórico, já que disputará a primeira Copa de sua história. De acordo com a imprensa, o duelo deve ocorrer com portões fechados.

A semana já começa com futebol internacional de alto nível na Voz do Esporte. O pré-jogo abre às 14h45 com análises e todo o clima do confronto direto da Europa com a Ásia. Fellipo Sousa chega no microfone com narração cheia de ritmo, personalidade e a pegada que transforma cada lance em emoção pura.