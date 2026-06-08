Santos confirma adversários da intertemporada em Portugal

O Santos definiu a programação da intertemporada que realizará em Portugal entre os dias 5 e 11 de julho e confirmou os adversários que enfrentará durante o período de preparação. Além do Vitória de Guimarães, já anunciado anteriormente, o Peixe também medirá forças com o Gil Vicente e fará um jogo-treino diante do Santa Clara durante o período da Copa. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a equipe santista abrirá a sequência de compromissos no dia 8 de julho, contra o Gil Vicente. Na sequência, em 10 de julho, realizará um jogo-treino com o Santa Clara. Inicialmente, os clubes planejavam um amistoso oficial, mas o clube precisou encurtar a permanência na Europa e optou por transformar o confronto em uma atividade preparatória.

O encerramento da passagem por Portugal acontecerá no dia 12 de julho, quando o time enfrentará o Vitória de Guimarães no Estádio D. Afonso Henriques. Entre os adversários da intertemporada, o Gil Vicente registrou a melhor campanha no último Campeonato Português, terminando na sexta colocação. O Vitória de Guimarães ficou em nono lugar, enquanto o Santa Clara encerrou a competição na 13ª posição.

Localização estratégica e esperança de reforços

O Peixe escolheu a cidade de Guimarães como base durante a viagem. Assim, a diretoria considerou a localização estratégica, já que o município fica a cerca de 30 minutos do Porto. Isso facilita a logística de retorno ao Brasil por causa da proximidade com o aeroporto.

O técnico Cuca aprovou a realização da intertemporada e vê o período como uma oportunidade importante para aumentar o ritmo de jogo da equipe, testar alternativas e aprimorar o desempenho para a sequência da temporada. O treinador também trabalha com a expectativa de contar com reforços já nos compromissos programados em Portugal.

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