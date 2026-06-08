Ivan Román tem futuro indefinido no Atlético após a Copa

O último sábado (6) foi de emoções contrastantes para Iván Román. Considerado uma das principais promessas do Atlético, o zagueiro de 18 anos jogou como titular da seleção chilena no amistoso contra Portugal, em Oeiras, mas acabou deixando o gramado mais cedo após ser expulso nos minutos finais do primeiro tempo.

A expulsão aconteceu aos 47 minutos da etapa inicial, quando o defensor se envolveu em uma confusão com os portugueses. O lance também resultou no cartão vermelho para o atacante Rafael Leão. Até aquele momento, a partida seguia sem gols, enquanto Román vinha apresentando uma atuação segura defensivamente diante de um dos ataques mais qualificados do futebol mundial.

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Jovem vive momento decisivo na carreira

Mesmo com a expulsão, a presença de Iván Román entre os titulares da seleção chilena agradou a torcida. Durante o período em campo, o defensor neutralizou chances claras de gol e participou ativamente das ações defensivas da equipe. Por outro lado, Cristiano Ronaldo sumiu nos primeiros 45 minutos, finalizando apenas uma vez na direção do gol.

A convocação acontece em meio a um momento de indefinição na carreira do jovem atleta. Após ganhar sequência como titular do Atlético no início da temporada, Román perdeu espaço nas últimas semanas e passou ter menos frequência pela comissão técnica de Eduardo Domínguez. Até aqui, o zagueiro soma nove partidas com a camisa alvinegra em 2026.

A queda de minutagem tem gerado desconforto entre pessoas próximas ao jogador. Nos bastidores, existe o entendimento de que o defensor precisa atuar regularmente para manter sua evolução e seguir presente nas convocações da seleção chilena. Nesse sentido, uma possível mudança de cenário na próxima janela de transferências não é descartada caso a situação permaneça inalterada.

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