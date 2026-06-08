França x Irlanda do Norte, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h10

Nesta segunda-feira (8/6), a França se prepara para o último desafio antes da estreia, no dia 16. Dessa forma, o técnico Didier Deschamps deve aproveitar para realizar novos testes no amistoso contra a Irlanda do Norte, às 16h10 (de Brasília), no Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França.
Neste sentido, a Voz do Esporte esquenta às 15h10 com aquecimento completo, trazendo histórico, destaques e o que esperar dos dois lados. Christian Rafael assume a narração com a classe e a precisão que uma campeã do mundo exige.