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França x Irlanda do Norte, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h10

França x Irlanda do Norte, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h10
França x Irlanda do Norte, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h10 -

Nesta segunda-feira (8/6), a França se prepara para o último desafio antes da estreia, no dia 16. Dessa forma, o técnico Didier Deschamps deve aproveitar para realizar novos testes no amistoso contra a Irlanda do Norte, às 16h10 (de Brasília), no Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França.

Neste sentido, a Voz do Esporte esquenta às 15h10 com aquecimento completo, trazendo histórico, destaques e o que esperar dos dois lados. Christian Rafael assume a narração com a classe e a precisão que uma campeã do mundo exige.

Henrique Neves comenta os detalhes táticos, o encaixe de meio-campo e as armas ofensivas de cada seleção. David Silva ajuda com as últimas informações e aquecimento dos times. Não perde tempo: acesse o link da transmissão e vive esse jogão com a Voz do Esporte.

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