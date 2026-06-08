AURA: Comemoração de Endrick viraliza nas redes sociais

A expressão “farmar aura”, bastante popular entre jovens das gerações Z e Alfa, costuma ser usada para descrever alguém que acumula carisma, estilo ou presença marcante em determinada situação. E foi justamente esse termo que muitos internautas utilizaram para definir um momento protagonizado por Endrick durante a vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito, na noite de sábado (6), em Cleveland.

Além do gol decisivo, o atacante acabou viralizando por uma cena que chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. Rapidamente, o lance ganhou repercussão e passou a ser compartilhado por perfis de futebol e páginas de entretenimento.

Endrick entrou em campo no segundo tempo e, rapidamente, mostrou sua importância para a Seleção Brasileira. Após receber um passe de Raphinha, o atacante dominou a jogada e finalizou com categoria para marcar o gol que recolocou o Brasil em vantagem diante do Egito.

Que filmagem impressionante do Endrick. Repare que a camisa dele forma o número 10. pic.twitter.com/05X3QytwP7 — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) June 7, 2026

Logo depois, o jovem voltou a chamar atenção durante a comemoração. Ao saltar para celebrar o gol, Endrick movimentou a camisa e acabou destacando o número 10, apesar de vestir a camisa 19 da Seleção. Imediatamente, os torcedores perceberam o detalhe e passaram a compartilhar as imagens nas redes sociais.

Dessa forma, o momento viralizou e gerou uma onda de comentários entre os internautas. Muitos destacaram o simbolismo da cena e apontaram Endrick como uma das principais apostas do futebol brasileiro para o futuro da Seleção. Confira as reações abaixo:

A camisa dele virando um 10 na hora da comemoração. BRUTAL! https://t.co/1TFsHMlMXb — DEL’AMORESEP ⓟ (@DELAMORESEP) June 7, 2026

A camisa do Endrick formando um 10 no número? Loucura pic.twitter.com/5JH0V5ieO5 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 8, 2026

eu diria que ele é a prova de que anjos são reais, não é possível que ele seja um ser humano — Alana (@iknowwhaty0uare) June 7, 2026

Endrick relembra período longe da Seleção

Após começar a partida no banco de reservas, Endrick entrou no segundo tempo e garantiu a vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito, no sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos. Além de balançar as redes no amistoso, o atacante encerrou um jejum de dois anos sem marcar com a camisa do Brasil.

Depois da partida, o jovem comemorou o retorno aos gols pela Seleção e, ao mesmo tempo, relembrou o período em que ficou afastado das convocações por conta de uma lesão.

“Acho que ter essa sensação é uma coisa inexplicável. Agradeço muito a Deus por ter feito mais um gol. Deus faz coisas extraordinárias na minha vida. Graças a Deus, hoje eu pude fazer, fazer o gol da vitória. Mas eu fico muito feliz porque, quando eu estive machucado, eu não podia vir pra seleção, e é a pior coisa para um jogador brasileiro.”

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