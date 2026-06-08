Veja como os clubes da Série A vão aproveitar a pausa para Copa

A Copa do Mundo de 2026 vai ajudar os clubes brasileiros a recuperarem a energia para a sequência da temporada. Afinal, as equipes vão apostar no descanso e treinos para se fortalecer na parte decisiva do ano. Assim, serão mais de 40 dias sem jogos oficiais, o que dá margem para diversas estratégias diferentes de planejamento.

Todos os clubes vão dar um período de férias para os jogadores e comissão técnica antes de retomar as atividades. Assim, a maioria adotou a estratégia de duas a três semanas de descanso. O Corinthians, contudo, decidiu dar 25 dias de férias e lidera a lista neste quesito. Portanto, o Timão só vai retomar os trabalhos no dia 25 de junho.

Já Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Cruzeiro, Internacional, Palmeiras e Vasco concederam três semanas de férias. Ou seja, 21 dias, quase o mesmo período do Corinthians. O Athletico-PR, por sua vez, prevê o retorno das atividades no dia 15 de junho, inicialmente de forma remota e online. O clube paranaense, aliás, será o único que realizará atividades deste modo.

Clubes apostam em amistosos durante a Copa

Alguns clubes decidiram realizar amistosos durante a Copa do Mundo. É o caso, portanto, de Chapecoense e Coritiba que vão se enfrentar em 10 de julho. O Grêmio também disputará amistoso contra o Cascavel em 27 de junho, no Estádio Olímpico Regional, no Paraná. Já o Inter, por sua vez, enfrentará o Coxa, em 4 de julho, em Porto Alegre.

Outros clubes também desejam realizar amistosos, mas ainda não tomaram uma decisão. É o caso, portanto, de Cruzeiro e Fluminense. Já outros como Mirassol, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Remo e Vitória vão permanecer apenas treinando nos centros de treinamentos, sem planejamento de amistosos.

Flamengo e Santos farão intertemporada na Europa

O Flamengo aposta na preparação fora do Brasil. Assim, a delegação embarca para Portugal no dia 28 de junho. Durante o período em solo português, estão previstos três amistosos, que servirão como parte da preparação. Ainda não há definição sobre adversários, datas e locais das partidas.

Quem também viajará para Portugal será o Santos. Sem Neymar, que está com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o Peixe embarca no dia 5 de julho e retorna no dia 12, um dia após o amistoso contra o Vitória de Guimarães. O clube paulista pretende realizar dois jogos por lá, sendo o primeiro no dia 8, ainda sem adversário definido.

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