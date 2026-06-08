Copa do Mundo: presença de cobras ao lado do CT soa alarme em delegação suíça

A reta final da preparação da seleção da Suíça para a largada na Copa do Mundo ganhou um elemento inesperado fora das quatro linhas. Isso porque o centro de treinamento em San Diego, na Califórnia, está localizado em uma área habitada por diversas espécies de cobras.

A própria federação suíça, inclusive, destacou em suas redes oficiais que o habitat dos répteis faz parte do território que circunda o CT, junto aos campos de treinamento, vestiários e até mesmo da academia.

De acordo com o Museu de História Natural de San Diego, a região abriga 28 tipos diferentes de serpentes. Entre elas, a mais comum é a Cascavel do Pacífico Sul, espécie venenosa que desperta maior atenção.

Apesar do alerta de grande relevância no tocante à segurança do local, até o momento não houve qualquer incidente ou reclamação por parte da delegação suíça em relação à presença dos bichos.

No aspecto esportivo, a Suíça está no Grupo B da Copa. A estreia ocorre no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o Catar, em Santa Clara. Depois, encara a Bósnia no dia 18, também às 16h, em Los Angeles. A fase de grupos será encerrada em 24 de junho, diante do Canadá, anfitrião do torneio, na cidade de Vancouver.

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