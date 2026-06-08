Romário critica geração atual e diz que “ninguém mais” representa o futebol do Brasil

Às vésperas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Romário voltou a demonstrar sua personalidade marcante e fez críticas à atual geração de jogadores do país. Em entrevista ao jornal inglês “The Guardian”, o tetracampeão mundial relembrou sua trajetória com a camisa da Amarelinha e afirmou que os atletas de sua época ainda seguem como grandes referências do futebol brasileiro.

Herói da conquista da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, o ex-atacante destacou que sua importância dentro de campo compensava qualquer questionamento sobre seu comportamento fora dele.

”O Romário era preguiçoso. O Romário não treinava da maneira que muita gente achava que deveria treinar. Mas eu marcava gols. Eu era uma força a ser reconhecida em campo, e que se dane o resto. Eles tinham que me aturar. Quem não gostasse, tinha que aguentar”, afirmou.

Conhecido por suas declarações contundentes, o Baixinho foi além e comparou a geração que ajudou a colocar o Brasil no topo do futebol mundial com o cenário atual da Seleção. Para ele, faltam jogadores capazes de exercer o mesmo impacto que nomes históricos tiveram ao longo das últimas décadas.

“Acho que me tornei ainda mais importante do que era. Anos atrás, tínhamos Romário, Ronaldo, mas hoje não há ninguém. É por isso que continuamos importantes. Temos um grande significado no futebol brasileiro porque conquistamos e representamos. Infelizmente, hoje, ninguém mais nos representa”, completou.

Declarações de Romário próximo do início da Copa

As declarações surgem em um momento de expectativa em torno da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O Brasil estreia no Mundial no próximo dia 13, contra o Marrocos, em Nova Jersey, e tentará encerrar um jejum que já dura 24 anos sem conquistar a principal competição do futebol mundial.

Romário foi um dos protagonistas da última conquista brasileira em solo norte-americano. Em 1994, formou ao lado de Bebeto uma das duplas de ataque mais emblemáticas da história da Seleção . Além disso, terminou a competição como um dos grandes nomes do tetracampeonato.

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