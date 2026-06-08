Fluminense abre conversas para o retorno de Thiago Silva ao clube

O Fluminense iniciou uma forte ofensiva nos bastidores e alimenta o sonho de repatriar o zagueiro Thiago Silva. Com o objetivo claro de convencer o defensor a encerrar a carreira nas Laranjeiras, a diretoria tricolor mantém contato direto com o atleta, que preserva o status de ídolo e segue muito querido no ambiente do clube.

Essa reaproximação ocorre meses após motivos pessoais motivarem a saída do jogador ao final da temporada passada. Naquela ocasião, o defensor já havia definido o retorno para a Europa, uma decisão tomada antes mesmo da chegada do técnico Luís Zubeldía ao comando da equipe. O próprio Thiago Silva chegou a confidenciar que uma contratação antecipada do treinador argentino poderia alterar os seus planos profissionais.

O atleta possuía contrato com o Fluminense até o meio deste ano, porém optou por antecipar o fim do vínculo de forma unilateral, frustrando as tentativas da diretoria de demovê-lo da ideia.

Diante desse cenário, o jornalista Victor Lessa publicou primeiramente as informações sobre as novas conversas envolvendo o nome do “Monstro”. No momento, as negociações caminham em tom de sondagem, uma vez que o jogador ainda não sinalizou positivamente sobre um possível retorno, tampouco confirmou se vai decretar a aposentadoria dos gramados ainda este ano.

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Apesar do impasse, ele preserva canais abertos e conversa frequentemente com diretores e atletas do elenco desde a sua despedida.

Defesa é o foco no Fluminense

Essa movimentação reflete a urgência do Fluminense em reformular o seu setor defensivo, tratado atualmente como a prioridade máxima da direção e da comissão técnica. Justamente por isso, a diretoria mira o retorno de outro grande ídolo da torcida, o zagueiro Nino, hoje no Zenit, da Rússia.

O clube carioca inclusive já oficializou uma proposta pelo defensor, que ergueu a taça da Copa Libertadores de 2023 como capitão, e agora aguarda uma resposta definitiva dos russos para tentar concretizar o negócio.

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