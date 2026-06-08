Médico da Dinamarca tranquiliza sobre Eriksen: “Está bem”

O meia Christian Eriksen, da Dinamarca, deve ter alta em breve. Após o susto durante o amistoso contra a Ucrânia no último domingo (7/6), o médico da seleção, Morten Boesen, tranquilizou o torcedor quanto à condição do meia, que ficou inconsciente e caiu no gramado aos 19′ do segundo tempo. Segundo o médico dinamarquês, Eriksen “está bem” e de “bom humor”. Dessa forma, já existe a expectativa pela liberação do craque do Wolfsburg (ALE).

“Conversei com Christian (Eriksen) nesta manhã e ele está bem. Está com a família e de bom humor. A expectativa é que receba alta em breve e possa voltar para casa. Estamos cuidando bem dos jogadores e da equipe técnica e mantemos contato regular com eles”, disse Boesen.

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Relembre o ocorrido

Eriksen sentiu dores no peito e caiu desacordado no gramado durante a vitória por 2 a 1 da Dinamarca sobre a Ucrânia, em amistoso disputado no Odense Stadion, na casa dos nórdicos. A situação, portanto, gerou um susto. Assim, o meio-campista dinamarquês recebeu atendimento médico imediatamente e, depois de quase 15 minutos de paralisação, o árbitro Sigurd Smehus Kringstad (NOR) suspendeu a partida.

Essa é a segunda vez que o jogador desmaia em campo. Afinal, o meio-campista dinamarquês sofreu uma parada cardiorrespiratória durante um jogo da Dinamarca contra a Finlândia na Eurocopa de 2021. Na ocasião, aliás, ele precisou ser reanimado e, depois, levado ao hospital.

Desde então, Eriksen passou a utilizar um Desfibrilador Cardioversor Implantável (CDI), que monitora seus batimentos cardíacos. O aparelho também serve para aplicar um choque automático se precisar restaurar as condições normais. Ainda não há informações sobre o que levou o jogador a sofrer um novo desmaio.

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