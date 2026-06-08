Bruno Guimarães lamenta corte de Wesley e projeta estreia do Brasil: “Estamos preparados”

A uma semana da estreia na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira demonstra confiança para iniciar a caminhada em busca do hexa. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (08/6), Bruno Guimarães abordou diferentes temas relacionados ao momento da equipe, lamentou o corte de Wesley, elogiou a convocação de Éderson e rebateu críticas de ex-jogadores e adversários sobre a força do Brasil.

O volante do Newcastle não escondeu a tristeza do grupo pela lesão do lateral-direito, que acabou cortado da competição poucos dias antes do início do torneio.

“Acho que todos receberam a notícia com muita tristeza. Para nós, jogadores, estar na Copa do Mundo é o ápice da nossa carreira e você perder ela faltando cinco dias é muito triste. Todos ficaram muito tristes com a notícia. Desejar ao Wesley uma pronta recuperação. Já temos mil motivos para correr, mas ganhamos uma a mais, porque vai ser por ele. E aproveitar para desejar boa sorte para Éderson, que possa somar com a gente”, disse Bruno.

A substituição de Wesley gerou surpresa fora da Seleção, já que Carlo Ancelotti optou por convocar um volante em vez de outro lateral-direito. Internamente, porém, a decisão foi encarada com naturalidade.

”A gente não chegou a comentar. Quem fica por conta de toda a convocação são o treinador e seu staff. Éderson pode jogar em mais de uma função, que ele venha e nos ajude. Grande jogador e tem vivido um grande momento na carreira. A gente não opta por convocação’, contou o volante.

Confiança em alta antes da estreia

Após as vitórias nos amistosos preparatórios, Bruno garantiu que o grupo chega fortalecido para o início da Copa. Segundo ele, os resultados ajudaram a consolidar conceitos implantados por Carlo Ancelotti e aumentaram a confiança do elenco.

“A sensação é a melhor possível. Nos dois amistosos jogamos, ganhamos, tivemos grandes momentos. Estamos cada vez mais prontos e focados, temos mais uma semana para trabalhar e zerar todas as dúvidas do Mister. Mas a gente se sente preparado, pronto, mal podemos esperar para começar”, analisou.

O meio-campista destacou que o principal objetivo agora é iniciar a competição com uma vitória, fator que considera determinante para o restante da campanha.

“Muito confiante, ainda mais depois desses dois amistosos, com duas vitórias e boas atuações individuais e coletivas. A gente sabe que quando começa a Copa do Mundo todo mundo esquece o antes, então o primeiro passo é o mais importante para a gente. Começar com vitória, se Deus quiser, porque tudo se baseia no primeiro jogo. Queremos muito e nos sentimos preparados para começar com o pé direito”, completou Bruno.

Resposta às críticas

Nos últimos dias, algumas declarações sobre a Seleção repercutiram internacionalmente. O francês Michael Olise afirmou que o Brasil já não possui referências como em outras épocas. Já o ex-atacante mexicano Hugo Sánchez declarou que a equipe chegaria, no máximo, à sexta colocação na Copa. Bruno respondeu de forma firme.

“Muita gente faz coisa para aparecer, ninguém tem cinco estrelas no peito. Temos grandes jogadores nos melhores times do mundo. Temos que dar o devido respeito aos nossos jogadores. As pessoas na Inglaterra respeitam muito o Brasil. Não significa que o favorito vai ganhar, mas a gente está no bolo”, rebateu.

Além disso, durante a coletiva, Bruno também revelou alguns dos conceitos mais cobrados por Carlo Ancelotti nos treinamentos. Entre eles, a pressão alta para recuperar a posse de bola rapidamente.

“Acho que uma das principais coisas que ele pede para nós é a marcação alta, acho que meu gol é o retrato disso. O jogador pensou que estava sozinho, já tinha alguém no cangote dele, roubei a bola e fui feliz de fazer o gol”, explicou o jogador.

Apesar da evolução demonstrada nos amistosos, o volante reconheceu que alguns ajustes ainda precisam ser feitos antes da estreia.

“Temos que defender melhor no um-dois. Acreditar que seu rival pode ser perigoso. Temos uma semana para acertar isso. Nas bolas que não recuperamos levamos contra-ataques”, completou.

Mistério na escalação

Questionado sobre a formação ideal da equipe e se já conhece os planos do treinador para o primeiro jogo da Copa, Bruno arrancou risos dos jornalistas.

“Ele não contou nada para a gente (risos). Desculpa, eu não posso te contar porque nem eu sei”.

Mesmo sem revelar a escalação, o jogador comentou positivamente o desempenho da equipe quando atuou com um meio-campista a mais, especialmente na vitória mais recente.

“A nossa dinâmica, ter um jogador a mais no meio, principalmente nesse último jogo, foi muito interessante para as dinâmicas de um-dois, tabela, e tivemos muitas chances de marcar, mas pecamos nas finalizações. Tenho entrosamento com o Paquetá desde o Lyon e ficou mais fácil para jogar. Mas isso cabe ao Mister, se será o 4-4-2 ou o 4-3-3”, falou Bruno.

Na avaliação de Bruno, a escolha do sistema dependerá das características do adversário e da leitura feita pela comissão técnica.

“Para atacar, o 4-2-4 te dá mais opções, mas ao mesmo tempo você fica com um time mais direto, sem um meia. Depende muito das características. Nesse jogo, comparando ao contra o Panamá, a gente defendeu melhor também. Acho que o gol foi uma infelicidade nossa, eles não criaram para fazer gol na gente. Vai depender de como o Mister vai entender o jogo. Ficamos na expectativa, mas ele colocará os melhores que tem na cabeça dele para jogar no sábado”, finalizou.

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