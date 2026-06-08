Entenda como o Vasco viu a ausência de Paulo Henrique na Copa do Mundo

A exclusão do lateral Wesley da lista da Seleção Brasileira neste domingo abriu espaço para especulações sobre uma possível oportunidade para Paulo Henrique na Copa do Mundo. Embora o jogador do Vasco figurasse como uma das opções do setor na pré-lista de 55 nomes, o técnico Carlo Ancelotti preferiu chamar o volante Éderson, da Atalanta.

Diante desse cenário, surge o questionamento sobre os motivos que afastaram o atleta vascaíno dos planos da comissão técnica, mesmo com a escassez de especialistas para a lateral direita.

Para compreender a ausência, é preciso lembrar que o defensor viveu o ápice da carreira em 2025, ano em que a crítica esportiva o elegeu como o melhor lateral do Campeonato Brasileiro. Essas atuações de destaque despertaram o interesse de Ancelotti. Ele o convocou para os amistosos de novembro do ano passado contra Coreia do Sul e Japão. Na ocasião, o atleta inclusive fez um gol contra os japoneses.

A princípio, o lateral teve um início promissor na Seleção, mas seu rendimento caiu drasticamente após os amistosos. Isso porque, na reta final da Copa do Brasil de 2025, o jogador atuou no sacrifício devido a dores crônicas no pé. Como resultado desse desgaste, ele precisou desfalcar a equipe no início desta temporada para se dedicar exclusivamente ao tratamento médico.

Com efeito, essa queda física prejudicou diretamente seu desempenho nos momentos cruciais do ano passado. Só para ilustrar, o atleta esteve bem abaixo do habitual nas semifinais contra o Fluminense — inclusive marcando um gol contra — e, do mesmo modo, falhou em render o esperado nas finais contra o Corinthians devido à nítida falta de ritmo.

Jogador do Vasco vive má fase

Apesar do retrospecto recente desfavorável, o atleta ainda conseguiu uma vaga na pré-lista para o Mundial. Nesse sentido, ele chegou a fazer uma boa partida diante do Paysandu, alimentando suas esperanças.

Contudo, essa reação sofreu uma interrupção abrupta no início do segundo tempo. Isso porque o camisa 96 deixou o gramado chorando após um choque com o adversário. Como resultado, o diagnóstico de entorse no tornozelo direito acabou selando, em definitivo, sua ausência na Copa.

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