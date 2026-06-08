Florentino Pérez quer vender parte do Real Madrid e levar proposta aos sócios

Mesmo após garantir mais um mandato à frente do Real Madrid, Florentino Pérez segue determinado a colocar em prática uma das mudanças mais debatidas dos últimos anos: a venda de uma participação minoritária do clube. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Marca, o projeto continua em andamento, mas só poderá avançar caso receba a aprovação dos sócios em um referendo.

Embora tenha confirmado a intenção de avançar com a mudança, Florentino ainda não detalhou pontos importantes da operação, como o percentual que pretende negociar, quem seriam os investidores envolvidos e de que forma ocorreria a transação. O dirigente, porém, garante que o objetivo é justamente preservar o modelo atual do clube. Segundo ele, a reforma é necessária para assegurar que o Real Madrid continue pertencendo aos seus associados.

A ideia já havia sido apresentada pelo presidente em uma assembleia realizada no ano passado. Na ocasião, Florentino explicou que pretende criar uma estrutura na qual os cerca de 100 mil sócios mantenham o controle da instituição.

“Continuaremos sendo um clube de sócios, mas devemos criar uma filial na qual os sócios conservem sempre o controle absoluto”, afirmou.

O dirigente acrescentou que essa nova estrutura poderia receber uma participação minoritária, de cerca de 5%, de investidores comprometidos com o projeto a longo prazo.

O tema voltou a ganhar destaque durante a campanha eleitoral, principalmente após as críticas feitas pelo candidato Enrique Riquelme. Em resposta aos questionamentos, Florentino defendeu a proposta em entrevista ao jornal El País.

“Vou dar a propriedade econômica aos 100 mil sócios. Já não será apenas uma questão sentimental ser do Real Madrid, mas também ser proprietário do clube para toda a vida”, declarou.

O presidente também minimizou a influência que eventuais investidores teriam na gestão da equipe.

“Quem comprar esses 5% do Real Madrid não vai mandar no clube. Estará apenas se associando a uma marca como a nossa”, garantiu.

Para que o projeto avance, Florentino precisará conquistar uma nova vitória nas urnas. Pelas regras do clube, mudanças estruturais desse porte só podem ser aprovadas por maioria absoluta dos sócios aptos a votar em um referendo convocado especificamente para esse fim.

Assim, a proposta ainda depende de mais explicações por parte da diretoria e, principalmente, da aprovação dos associados, que terão a decisão final sobre o futuro do Real Madrid.

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