Brasil x Estados Unidos: onde assistir e escalações do amistoso feminino

A noite desta terça-feira será de mais um clássico mundial do futebol feminino. Na preparação para a Copa do Mundo de 2027, a Seleção Brasileira recebe mais uma vez os Estados Unidos, desta vez na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Onde assistir a Brasil x Estados Unidos

O amistoso internacional entre Brasil e Estados Unidos terá transmissão da TV Globo, Sportv e getv.

Como chega o Brasil

No último sábado, Brasil e Estados Unidos se enfrentaram na Neo Química Arena, e de virada, o Brasil venceu por 2 a 1. A vitória aconteceu mesmo sem a presença de Marta entre as relacionadas. Para o jogo desta terça, cerca de 37 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, e quem for ao Castelão poderá ver a camisa 10 em campo mais uma vez.

Apesar de ter ficado de fora do primeiro amistoso de sábado, a tendência é que Marta entre em campo nesta terça, de acordo com as palavras do técnico Arthur Elias.

“A Marta está super bem. Inclusive, treinou hoje (sábado). Foi uma opção em conjunto de todos: departamento médico, eu e a atleta. Temos muita prudência nesse momento por se tratar de uma data Fifa. Não é nenhuma competição oficial, para que ela possa fazer diferença no próximo jogo, esteja pronta”, disse Arthur Elias.

Como chega os Estados Unidos

Por outro lado, os Estados Unidos chegam mordidos para a partida desta terça-feira. O revés do último sábado, na Neo Química Arena, não caiu bem na delegação norte-americana, que promete ir pela revanche nesta terça-feira no Castelão. Inclusive, um momento do primeiro amistoso viralizou na internet, onde a técnica Emma Hayes admitiu que nunca havia passado por um ambiente tão hostil enquanto técnica de futebol.

Para o jogo desta terça, contudo, a promessa é que o ambiente seja ainda mais hostil para os Estados Unidos, com a promessa e expectativa de mais de 40 mil torcedores presentes para empurrar a Seleção Brasileira.

BRASIL x ESTADOS UNIDOS

Amistoso Internacional – Futebol Feminino

Data e hora: 09/06/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

BRASIL: Lelê, Isabela, Thaís Ferreira, Mariza, Isa Haas, Duda Sampaio, Angelina, Kerolin, Dudinha, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.

ESTADOS UNIDOS: Mandy McGlynn, Emily Fox, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Gisele Thompson, Lindsey Heaps, Claire Hutton, Lily Yohannes, Trinity Rodman, Sophia Wilson e Alyssa Thompson. Técnico: Emma Hayes.

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