Flamengo x Athletico (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de uma paralisação de 12 dias, o Brasileirão Sub-20 volta, enfim, nesta terça-feira (9/6). E será com jogo único, já que Flamengo e Athletico fazem, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, a partida solitária desta terça. O duelo, aliás, vale pela 15ª rodada da fase inicial, que já se encaminha para seus últimos compromissos.

Em nono, o Rubro-Negro carioca estreará o técnico Marcelo Salazar, responsável por substituir Bruno Pivetti. A equipe tem 21 pontos, apenas um a menos que o Bahia, que abre o G8. O Furacão, por sua vez, tem 22 pontos e se encontra em sexto, podendo pular até terceiro ou até mesmo deixar o grupo dos que avançam às quartas.

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Como chega o Flamengo

Após sofrer com maus resultados entre o fim de abril e começo de maio no Brasileirão Sub-20, o Flamengo não mais perdeu depois da demissão de Bruno Pivetti. Foram duas vitórias – contra Juventude (3 a 2) e Santos (2 a 1) -, com um empate suado no fim contra o América-MG (1 a 1). Assim, a equipe se reabilitou na competição sob o comando do interino Daniel Franklin e voltou a ficar vivo por vaga nas quartas de final.

Para este jogo, a principal novidade é a estreia do técnico Marcelo Salazar, ex-treinador do Al-Nassr (SAU) sub-21. O comandante só não poderá contar com o goleiro Léo Nannetti, que está junto com a Seleção Brasileira para treinos durante a Copa do Mundo. Assim, Gabriel Werneck deve permanecer na meta rubro-negra.

Como chega o Athletico

No que tange o Brasileirão Sub-20, o Athletico está bem, obrigado. Afinal, vem de goleada por 6 a 1 sobre o Juventude, no dia 27 de maio, pela 14ª rodada, surgindo em sexto, com 22 pontos. No entanto, a equipe de Alexandre Lemos caiu nas quartas de final do Campeonato Paranaense em seu último compromisso antes do jogo contra o Flamengo.

Após vencer por 1 a 0 na ida, fora de casa, o Furacão sucumbiu perante o Araucária em pleno CT do Caju ao perder por 2 a 0, dando adeus precocemente ao estadual pelo saldo de gols. Isso tudo após ser o segundo time de melhor campanha na primeira fase, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas em 11 jogos.

Flamengo x Athletico

Brasileirão Sub-20 – 15ª rodada

Data e horário: terça-feira, 9/6/2026, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Gabriel Werneck; Daniel Sales, Da Mata, João Souza e Ramires (Johnny Góes); Kaio, Luiz Felipe e Pablo; Sayago, Josmar e Jheferson Rufino. Técnico: Marcelo Salazar.

ATHLETICO: Maksym; Vitinho, Fábio Lucas, Jaison e João Gomes; Back, Ítalo e Benjamín Brito; Kauê Sestrem, Kayke Ayrton e Lucas Amorim. Técnico: Alexandre Lemos.

Árbitro: José Henrique Fernandes Vieira (RJ)

Assistentes: Júlio Cesar Souza Gaudêncio (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)

Onde assistir: UOL TV

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