Argentina x Islândia: onde assistir e escalações do amistoso

Atual campeã do mundo, a Argentina está aquecendo seus motores para defender o seu título nos Estados Unidos, México e Canadá. Nesta terça-feira, a ‘Scaloneta’ faz seu último teste antes da estreia na Copa do Mundo, diante da Islândia, às 21h30 (horário de Brasília), no Jordan-Hare Stadium, em Alburn, Alabama, nos Estados Unidos.
Onde assistir Argentina e Islândia
O amistoso entre Argentina e Islândia terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Como chega a Argentina
Depois de vencer Honduras por 2 a 0 no último amistoso, a Argentina vai fazer seu último teste antes da estreia na Copa do Mundo diante da Islândia, uma velha conhecida da Copa de 2018 – quando empataram em 1 a 1 na fase de grupos. A presença de Lionel Messi ainda segue um mistério, já que o craque ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda.
Scaloni, por sua vez, deve promover diversas mudanças em relação ao time que enfrentou Honduras para fazer seus últimos testes. O técnico argentino, no entanto, vive em meio a problemas com lesões com peças importantes como o goleiro Dibu Martínez, além dos laterais Molina e Montiel, dos meias Leandro Paredes e Nico Paz e o atacante Julián Álvarez.
Como chega a Islândia
Os Vikings não conseguiram se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Portanto, a data Fifa virou apenas um momento de juntar a seleção para testes visando o ciclo da Copa de 2030. Na primeira partida desta Data Fifa, a seleção da Islândia perdeu por 1 a 0 para o Japão.
ARGENTINA x ISLÂNDIA
Data e hora: 09/06/2026 (domingo), às 21h30 (de Brasília)
Local: Jordan-Hare Stadium, em Alburn, Alabama (EUA)
ARGENTINA: Rulli; Giay, Otamendi, Lisandro Martínez, Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez e Flaco López. Técnico: Lionel Scaloni.
ISLÂNDIA: Valdimarsson; Sampsted, Grétarsson, Magnússon, Tómasson; Gunnarsson, Jóhannesson e Haraldsson; Thorsteinsson, Gudmundsson, Gudjohnsen (Óskarsson). Técnico: Arnar Bergmann Gunnlaugsson
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