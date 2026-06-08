Estádio histórico de São Paulo recebe Fan Fest com clima de Copa do Mundo

O clima do Mundial vai tomar conta do Marcado Pago Hall – Mercado Livre Arena Pacaembu, reunindo duas das maiores paixões nacionais: futebol e samba. Em dias de jogos da Seleção, a Effect Sport e a Betano vão transformar um palco histórico de São Paulo em uma fan fest que mistura o melhor da cultura popular brasileira.

Com uma atmosfera típica das arquibancadas, o Festival Futebol & Samba terá uma programação especial nos dias 13, 19 e 24 de junho com direito a transmissão das partidas em telões, rodas de samba e shows ao vivo. Entre as atrações confirmadas estão nomes como Salgadinho, Simoninha e Bom Gosto. Além disso, as baterias das escolas de samba Mocidade Alegre, campeã do Carnaval de São Paulo de 2026, e Mocidade Unida da Mooca, revelação do Carnaval de 2026, prometem levar a atmosfera do Carnaval para dentro do estádio. Os ingressos já podem ser adquiridos no site da Sympla, plataforma de vendas oficial do evento.

“Queremos resgatar aquele clima que o torcedor brasileiro conhece muito bem: jogo da Seleção e festa o tempo inteiro. Pensamos em uma programação musical que se conecta com a cultura popular, oferecendo ao público uma experiência única”, explica Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport.

DJs e outros artistas convidados completam o festival no Mercado Pago Hall, espaço de eventos localizado dentro da Mercado Livre Arena Pacaembu, que espera receber até 6 mil pessoas a cada jogo.

A programação nos jogos do Brasil na Copa do Mundo

A abertura da fan fest ocorre no sábado, 13 de junho, na estreia da Seleção Brasileira. O aquecimento começa às 16 horas, com as seguintes atrações: DJ Puff, Samba no Gogó e a bateria da Mocidade Alegre. A bola rola para Brasil e Marrocos a partir das 19h e, após a partida, a festa continua com o pagodeiro Salgadinho.

Na sexta-feira, 19, o Festival Futebol & Samba tem início às 18h30, com o DJ Cleber Port. Além disso, contará com as rodas de samba da Central do Pagode e do Pagode dos Meninos e a bateria da Mocidade Unida da Mooca. A bola rola para Brasil e Haiti às 21h30, seguido pelo show de Simoninha.

Por fim, na quarta-feira, 24, data do confronto entre Brasil e Escócia. Aliás, os portões abrem às 16h com DJ Torrada, a roda de samba do Coletivo Missa e a bateria da Mocidade Alegre para o aquecimento do jogo. A Seleção entra em campo às 19h e, logo depois, tem samba com o grupo Bom Gosto.

Além da programação musical, o Festival Futebol & Samba contará com ativações de marcas e experiências gastronômicas. Ingressos Os ingressos para o Festival Futebol & Samba já estão disponíveis no site da Sympla, plataforma de vendas oficial do evento. O público poderá escolher entre Pista Premium e Pista Comum, com experiências e serviços distintos dentro da operação. Novas informações sobre atrações, experiências e datas adicionais serão divulgadas ao longo das próximas semanas.

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