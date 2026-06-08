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Estádio histórico de São Paulo recebe Fan Fest com clima de Copa do Mundo

Estádio histórico de São Paulo recebe Fan Fest com clima de Copa do Mundo
Estádio histórico de São Paulo recebe Fan Fest com clima de Copa do Mundo -

O clima do Mundial vai tomar conta do Marcado Pago Hall – Mercado Livre Arena Pacaembu, reunindo duas das maiores paixões nacionais: futebol e samba. Em dias de jogos da Seleção, a Effect Sport e a Betano vão transformar um palco histórico de São Paulo em uma fan fest que mistura o melhor da cultura popular brasileira.

Com uma atmosfera típica das arquibancadas, o Festival Futebol & Samba terá uma programação especial nos dias 13, 19 e 24 de junho com direito a transmissão das partidas em telões, rodas de samba e shows ao vivo. Entre as atrações confirmadas estão nomes como Salgadinho, Simoninha e Bom Gosto. Além disso, as baterias das escolas de samba Mocidade Alegre, campeã do Carnaval de São Paulo de 2026, e Mocidade Unida da Mooca, revelação do Carnaval de 2026, prometem levar a atmosfera do Carnaval para dentro do estádio. Os ingressos já podem ser adquiridos no site da Sympla, plataforma de vendas oficial do evento.

“Queremos resgatar aquele clima que o torcedor brasileiro conhece muito bem: jogo da Seleção e festa o tempo inteiro. Pensamos em uma programação musical que se conecta com a cultura popular, oferecendo ao público uma experiência única”, explica Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport.

DJs e outros artistas convidados completam o festival no Mercado Pago Hall, espaço de eventos localizado dentro da Mercado Livre Arena Pacaembu, que espera receber até 6 mil pessoas a cada jogo.

A programação nos jogos do Brasil na Copa do Mundo

A abertura da fan fest ocorre no sábado, 13 de junho, na estreia da Seleção Brasileira. O aquecimento começa às 16 horas, com as seguintes atrações: DJ Puff, Samba no Gogó e a bateria da Mocidade Alegre. A bola rola para Brasil e Marrocos a partir das 19h e, após a partida, a festa continua com o pagodeiro Salgadinho.

Na sexta-feira, 19, o Festival Futebol & Samba tem início às 18h30, com o DJ Cleber Port. Além disso, contará com as rodas de samba da Central do Pagode e do Pagode dos Meninos e a bateria da Mocidade Unida da Mooca. A bola rola para Brasil e Haiti às 21h30, seguido pelo show de Simoninha.

Por fim, na quarta-feira, 24, data do confronto entre Brasil e Escócia. Aliás, os portões abrem às 16h com DJ Torrada, a roda de samba do Coletivo Missa e a bateria da Mocidade Alegre para o aquecimento do jogo. A Seleção entra em campo às 19h e, logo depois, tem samba com o grupo Bom Gosto.

Além da programação musical, o Festival Futebol & Samba contará com ativações de marcas e experiências gastronômicas. Ingressos Os ingressos para o Festival Futebol & Samba já estão disponíveis no site da Sympla, plataforma de vendas oficial do evento. O público poderá escolher entre Pista Premium e Pista Comum, com experiências e serviços distintos dentro da operação. Novas informações sobre atrações, experiências e datas adicionais serão divulgadas ao longo das próximas semanas.

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