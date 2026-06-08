Cruzeiro acelera renovação e blinda Kaique Kenji da Europa

O Cruzeiro trabalha para garantir a permanência de uma das principais promessas reveladas nos últimos anos. A diretoria iniciou as tratativas para renovar o contrato de Kaique Kenji, atacante que ganhou destaque nas últimas semanas sob o comando de Artur Jorge. A movimentação acontece em um momento importante, já que o jovem passou a despertar o interesse de clubes do exterior e, ao mesmo tempo, consolidou seu espaço dentro do elenco principal.

As conversas entre as partes já estão em andamento e o clima é considerado positivo nos bastidores. A Raposa tem como objetivo valorizar o atleta e fortalecer sua posição diante de futuras investidas do mercado. Além disso, o clube entende que o crescimento técnico apresentado pelo nipo-brasileiro nos últimos meses justifica uma adequação contratual, sobretudo após sua sequência de boas atuações no primeiro semestre.

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Jovem atacante ganha protagonismo na Toca

A ascensão do camisa 70 aconteceu de forma gradual. Depois de enfrentar períodos de pouca utilização nas passagens por diferentes comissões técnicas, o atacante encontrou espaço novamente e passou a ser uma das alternativas mais acionadas do setor ofensivo. Nos últimos compromissos da equipe, inclusive, sua presença se tornou cada vez mais frequente, refletindo a confiança adquirida junto ao treinador português.

Atualmente, muitos veem o atleta como uma peça importante para a rotação do ataque no Cabuloso. Com velocidade, capacidade de drible e versatilidade para atuar pelos dois lados do campo, o jovem conseguiu ultrapassar concorrentes experientes na disputa por espaço. Dessa forma, o Cruzeiro busca garantir estabilidade ao projeto esportivo e manter uma das principais apostas do clube para as próximas temporadas.

A trajetória do atacante também reforça a confiança depositada em seu potencial. Revelado após passagens pelas bases de Juventus-SP e São Caetano-SP, ele estreou como profissional em 2024 e acumulou experiências que contribuíram para sua evolução. Enquanto isso, o Cruzeiro ampliou sua participação nos direitos econômicos do jogador e hoje detém 90% do percentual. Com 26 partidas e dois gols com a camisa celeste, Kaique Kenji chega à pausa para a Copa do Mundo em alta e cada vez mais valorizado no mercado.

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