Roberto Mancini fica perto de retorno ao comando da seleção italiana

Roberto Mancini está cada vez mais próximo de voltar ao comando da seleção da Itália. De acordo com informações da imprensa italiana, as conversas entre o treinador e a federação avançaram de forma positiva nos últimos dias, tornando o técnico o principal candidato para assumir novamente a equipe nacional.

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Atualmente no comando do Al Sadd, do Catar, Mancini já havia demonstrado interesse em retornar ao cargo e agora aguarda uma definição oficial para iniciar uma nova etapa à frente da Azzurra. A disputa pela vaga segue concentrada entre ele e Antonio Conte, mas o ex-treinador da seleção aparece em vantagem nos bastidores.

A federação italiana busca um nome capaz de liderar um processo de reconstrução após a ausência do país em três edições de Copa do Mundo. O planejamento de longo prazo tem como principais objetivos a Eurocopa de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

Mancini comandou a Itália entre 2018 e 2023 e teve como principal conquista o título da Eurocopa de 2020. Na ocasião, a equipe encerrou um jejum de mais de cinco décadas sem vencer o torneio continental, levantando o troféu pela primeira vez desde 1968.

Agora, caso o retorno seja confirmado, o treinador terá a missão de recolocar a seleção italiana entre as principais forças do futebol mundial e conduzir um novo ciclo em busca de resultados mais consistentes nos próximos anos.

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