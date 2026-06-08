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Fluminense tem queda de rendimento nos últimos dois meses da temporada

Fluminense tem queda de rendimento nos últimos dois meses da temporada
Fluminense tem queda de rendimento nos últimos dois meses da temporada -

Apesar de ter iniciado a temporada de 2026 com um ritmo avassalador que rendeu elogios da crítica e um impressionante aproveitamento de 71,4% até o fim de março. Desconsiderando os jogos contra equipes de menor expressão no Carioca, o Fluminense perdeu força nos últimos meses.

Essa oscilação recente minou a lua de mel com a torcida, transformando os aplausos iniciais em vaias nas arquibancadas. Ao longo daquele período, os comandados de Luis Zubeldía acumularam nove vitórias, três empates e apenas duas derrotas em 14 exibições. Além disso, registrou ainda a marca de seis jogos consecutivos sem sofrer gols.

Apesar do começo promissor, a calmaria deu lugar à turbulência nos meses seguintes. Um levantamento publicado pelo jornal O Dia apontou uma queda drástica de rendimento entre abril e maio, o que logo despertou a desconfiança de parte dos torcedores tricolores.

Para se ter uma ideia de como essa piora ganha contornos mais claros, basta examinarmos com critério as últimas 18 vezes em que a equipe entrou em campo. A partir dessa amostragem, fica evidente que o rendimento do Fluminense despencou para 50%. Um declínio que se materializou especificamente por meio de sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.

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Diante disso, torna-se fundamental apontar que a principal explicação para essa crise de identidade reside, sobretudo, na instabilidade do sistema defensivo. Como consequência direta desse cenário preocupante, o time de Luis Zubeldía chega à pausa para a Copa do Mundo. A equipe carrega um incômodo fantasma; isto é, o de ter sofrido gols em 16 dos últimos 18 jogos disputados.

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