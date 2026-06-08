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Estrela do Paraguai está fora da estreia da Copa do Mundo contra os Estados Unidos

Estrela do Paraguai está fora da estreia da Copa do Mundo contra os Estados Unidos
Estrela do Paraguai está fora da estreia da Copa do Mundo contra os Estados Unidos -

Os amistosos antes da estreia da Copa do Mundo servem para dar mais ritmo de jogo e entrosamento aos jogadores. No entanto, também podem ter um lado negativo: uma lesão a poucos dias do Mundial. Neste caso, quem viveu essa tensão foi Julio Enciso, principal jogador do Paraguai.

Na última sexta-feira, dia 8 de junho, o Paraguai fez um amistoso com a seleção da Nicarágua. Contudo, ainda no primeiro tempo, o principal jogador do time, Julio Enciso, sofreu um lesão na coxa direita e deixou o gramado do Defensores del Chaco em lágrimas.

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Para sorte de Enciso, a lesão que parecia ser o fim do sonho de disputar a Copa do Mundo foi apenas um grande susto. De acordo com o ‘ABC Noticias’,  a lesão do jogador não foi grave, mas vai tirar o atacante do Strasbourg, da França, da estreia diante dos Estados Unidos, no dia 12 de junho.

A tendência, segundo o portal de notícias, é que Enciso seja relacionado apenas para o segundo jogo do Paraguai na Copa do Mundo. O jogador deve voltar diante da Turquia, pela segunda rodada do Grupo D.

Neste final de semana, Enciso deu um respiro de alívio para a comissão técnica e para os torcedores paraguaios ao participar de uma atividade leve da seleção no campo do Spartan Soccer Complex, na California, onde a seleção tem feito seus treinamentos para o Mundial.

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