Marrocos chega embalado para encarar o Brasil e acumula 29 jogos de invencibilidade

O Brasil encontrará um adversário em alta na estreia da Copa do Mundo. Primeiro rival da equipe de Carlo Ancelotti no Mundial, Marrocos chega para o confronto do próximo sábado (13/6), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, sustentando uma impressionante sequência de 29 partidas sem derrota.

A invencibilidade foi ampliada nos amistosos preparatórios contra Madagascar e Noruega e colocou a seleção africana entre as equipes mais consistentes do futebol mundial na atualidade. Desde agosto do ano passado, os marroquinos não sabem o que é perder e conquistaram três títulos no período: o Campeonato Africano de Nações, a Copa Árabe e a Copa das Nações Africanas.

A marca só não é a maior entre as seleções classificadas para a Copa, porque a Espanha também alcançou 29 jogos consecutivos sem derrotas e pode ampliar a série em amistoso nesta terça-feira (08/6), contra o Peru.

Além da invencibilidade, os números do ciclo impressionam. Desde 2023, Marrocos disputou 58 partidas, a quarta maior quantidade entre as seleções classificadas para o Mundial. Nesse período, registrou o segundo melhor aproveitamento, com 82,2%, além de ostentar o melhor saldo de gols, com 98 tentos de diferença.

O desempenho defensivo também chama atenção. A equipe sofreu apenas 0,43 gol por partida e passou ilesa em 64% dos compromissos, índice que a coloca entre as defesas mais sólidas do planeta.

Último teste deixa boa impressão

No amistoso mais recente, Marrocos empatou por 1 a 1 com a Noruega, seleção liderada por Haaland. O time africano começou melhor, abriu o placar com Brahim Díaz e dominou boa parte do primeiro tempo. Depois, porém, reduziu a intensidade e permitiu o empate dos europeus. Mesmo sem a vitória, o técnico Mohamed Ouahbi saiu satisfeito com a atuação.

“Saímos com uma boa impressão. Não vencemos, mas mostramos coisas muito boas contra um ótimo adversário. É para isso que esses jogos servem, e jogamos bem”, avaliou o treinador.

Ouahbi, que assumiu a seleção há menos de três meses, acredita que sua equipe está próxima do nível ideal para a Copa.

“Nem tem tanto o que evoluir. O principal é fazer o que fizemos por períodos mais longos. Aí vem o ritmo dos jogos, o calor nos Estados Unidos e os treinos intensos que tivemos. Os jogadores não conseguiram manter a intensidade por 90 minutos hoje, mas mostramos muito. Se conseguirmos reproduzir isso com consistência, estaremos prontos”, projetou.

Desde que assumiu o cargo após a Copa Africana de Nações, Mohamed Ouahbi comandou a equipe em cinco partidas. Foram três vitórias, contra Paraguai, Burundi e Madagascar, além de empates diante de Equador e Noruega.

A atual sequência também representou uma mudança no perfil dos adversários enfrentados. Afinal, nos últimos meses, Marrocos passou a medir forças com seleções de diferentes continentes, ampliando a preparação para o Mundial.

Agora, o principal desafio será justamente diante do Brasil. Aliás, as duas equipes abrem a caminhada no Grupo C da Copa do Mundo, que também conta com Escócia e Haiti.

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