Diretor esportivo deixa o Vasco e vai assumir cargo em clube do futebol europeu

O departamento de futebol do Vasco sofreu uma baixa importante nesta semana. O diretor exportivo Léo Matos aceitou o convite para assumir o cargo de diretor esportivo do PAOK, da Grécia, e encerrou oficialmente o seu vínculo com o clube carioca. Diante dessa proposta do futebol europeu, o profissional se despediu dos funcionários e da rotina em São Januário.

Essa movimentação marca o fim de uma trajetória que começou logo após o ex-jogador pendurar as chuteiras. Em janeiro de 2023, o então diretor esportivo da SAF, Paulo Bracks, convidou o ex-atleta para iniciar a transição para os bastidores. Desde então, Léo Matos exercia a função de gerente técnico e de transição no Gigante da Colina.

A identificação do profissional com a equipe cruz-maltina, no entanto, vem de mais longe. Léo Matos desembarcou no Vasco em 2020 e vestiu a camisa do clube dentro das quatro linhas por três temporadas.

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Durante esse período como jogador, ele acumulou 89 partidas disputadas e marcou seis gols antes de migrar para a gestão esportiva.

“Chegou o momento de encerrar um ciclo muito especial da minha vida no Vasco da Gama. Foram seis anos vivendo intensamente o dia a dia deste clube gigantesco. Primeiro dentro de campo, como atleta, vivenciando experiências que me fizeram compreender ainda mais a grandeza da instituição e a paixão incomparável de sua torcida.

Ao longo dessa trajetória, construí amizades que levarei para toda a vida. Afinal, são nos momentos mais desafiadores que surgem os laços mais verdadeiros e as relações mais genuínas”, escreveu Mattos.

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