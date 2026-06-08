Fifa Fan Fest começa a ocupar a praia de Copacabana; veja atrações

Não será apenas nos Estados Unidos, México e Canadá que os torcedores do futebol mundial poderão fazer aquela festa digna de Copa do Mundo. Afinal, o tradicional Fifa Fan Fest estará de volta a solo brasileiro. E o Jogada10 foi até à praia de Copacabana, onde uma das três estruturas oferecidas aos cariocas estará funcionando a partir de 13 de junho – as outras serão em Ipanema e Lebon, todas na zona sul do Rio de Janeiro.

A Arena Copacabana, situada na Avenida Atlântica em frente ao Hotel Hilton (próximo ao Copacabana Palace), terá capacidade de até 10 mil pessoas em um espaço de 6.200m². A entrada, começando exatamente na estreia do Brasil contra Marrocos, no sábado (13/6), é gratuita e a programação envolve a transmissão de todos os jogos da Canarinho na Copa – com direito a palco com três mega telões.

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Atrações não faltam

Além das partidas, a estrutura oferecerá shows e grandes atrações brasileiras. Nomes como L7nnon, Arlindinho, Thiago Soares, Thiago Martins, Suel e Pretinho da Serrinha já estão confirmados, além de um “super nome” surpresa para o dia da final da Copa, segundo a organização do evento.

O rapper L7nnon e o sambista Arlindinho serão os responsáveis pelo show de abertura, às 16h (de Brasília) do dia 13. Depois, é a vez do pagode tomar conta de Copacabana. Afinal, para a segunda partida do Brasil, contra Haiti, no dia 19, Suel e Thiago Martins se apresentarão. Por fim, Pretinho da Serrinha e Thiago Soares fazem a festa no dia do jogo contra a Escócia, em 24 de junho. O local também contará com diversas tendas de comidas e bebidas para os torcedores, com opções para todos os gostos.

Entrada é gratuita, mas precisa ser retirada

Para acessar ao local, porém, o torcedor terá de retirar a entrada através do Sympla, plataforma de venda de ingressos e gestão de eventos. Assim, ao chegar, poderá ingressar após a leitura do QR code pelo celular. Assim, apesar da entrada gratuita, o torcedor precisará se programar para garantir ingressos.

O primeiro lote de entradas para o dia 13 já se esgotou, aliás. A produção do evento ainda não confirmou a data de abertura do segundo lote para o dia da abertura da arena. Se por acaso o torcedor não conseguir ingresso, inúmeros quiosques já no clima de Copa do Mundo estão à disposição ao longo da famosa Orla de Copacabana.

Horários

Todos os dias que a arena abrir, o funcionamento será até às 00h. Para dias de jogos começando às 14h, a abertura será a partir das 11h. Já em partidas às 16h, a arena poderá ser acessada duas horas antes. Nos duelos às 19h, a abertura se dará às 16h, enquanto, por fim, em jogos às 22h, o evento começará às 16h.

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