Presidente do Botafogo dispara contra Textor: “Prejudicou muito o clube”

O presidente do Botafogo associativo, João Paulo Magalhães Lins, fez duras críticas a John Textor nesta segunda-feira (8/6), durante entrevista na sede da Ferj, que reelegeu Rubens Lopes como presidente. O dirigente afirmou que o empresário americano falhou na condução da SAF e responsabilizou sua gestão pelos problemas enfrentados atualmente pelo clube.

João Paulo declarou, em entrevista à “Espn”, que o descontentamento parte do Botafogo em relação a Textor, e não o contrário, além de afirmar que o empresário teve meses para buscar um acordo com os sócios do clube.

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“Eu acho que o descontentamento com o John Textor é do associativo com ele, não é o contrário. Ele não tem que estar descontente com a gente. Ele teve 11 meses para tentar fazer um acordo com os sócios dele, com quem ele brigou. Não conseguiu, ele falhou. E ele não pode levar o Botafogo para a lama”, afirmou.

O presidente seguiu lamentando e também citou transfer bans, pendências financeiras e compromissos não cumpridos como reflexos da gestão do americano.

“Eu lamento muito tudo isso que tem acontecido. Não tenho nada contra a pessoa física do John Textor, acho ele um camarada muito gentil, cortês com todo mundo, mas ele teve falhas muito significativas como gestor de futebol e prejudicou muito o Botafogo. As pessoas não têm ideia do cenário que o Botafogo se encontra hoje, mas ele dizer que está chateado é uma piada. A gente é que está chateado com ele. O botafoguense é que está sangrando com inúmeros transfer bans, muitos compromissos sem serem cumpridos”, seguiu.

Venda da SAF do Botafogo

Na última sexta-feira (5/6), a diretoria do Botafogo associativo e os gestores da SAF assinaram um contrato vinculante para a venda de 90% das ações societárias para a GDA Luma. O grupo norte-americano, especializado na recuperação de empresas em crises corporativas graves, formalizou a proposta para assumir o controle da instituição carioca. Magalhães, então, falou em tom otimista para o futuro.

“Acho que nós vamos trabalhar todos unidos, todos os botafoguenses de mãos dadas. Vamos apoiar agora a SAF, num novo momento, para que o Botafogo se recupere e volte a disputar todos os títulos de qualquer campeonato que venha a participar”, encerrou.

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