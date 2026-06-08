Rubens Lopes é reeleito presidente da Federação Carioca por unânimidade

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu a sua liderança para os próximos quatro anos. Em eleição realizada nesta segunda-feira, Rubens Lopes garantiu a reeleição por unanimidade ao encabeçar, como candidato único, a chapa “Pelo futuro futebol do Rio”. O dirigente obteve todos os 91 votos possíveis e, com esse resultado. Isso assegurou a sua permanência no comando da entidade durante o quadriênio de 2027 a 2031.

Graças a esse novo triunfo nas urnas, o mandatário caminha para consolidar uma das gestões mais longas da história da federação. Lopes, que tem formação em medicina e já presidiu o Bangu, comanda a Ferj desde 2007, quando sucedeu Eduardo Viana, o Caixa D´Água, falecido em 2006 após 22 anos no posto. Caso cumpra o novo mandato integralmente, o atual presidente superará o tempo de permanência do seu antecessor no cargo.

Logo após a confirmação do resultado, o presidente reeleito projetou os próximos passos da administração. Ele enfatizou o desejo de uma gestão compartilhada.

“Contamos que essa construção venha a acontecer não daqui para aí, mas em conjunto. Não é uma promessa, mas um compromisso de que vamos construir um mundo melhor para o futebol do Rio de Janeiro com a colaboração de todos. Como diz aquele atleta que todos sabem, o futebol do Rio está em outro patamar. É muito além dos gramados, a federação do Rio não é só futebol. São 120 instituições que compõem o colégio eleitoral dessa assembleia. Dessas, 119 manifestaram seu apoio formalmente. Uma não o fez por motivos qualquer, mas manifestou verbalmente e veio pessoalmente votar favoravelmente”, afirmou Lopes.

Grandes do futebol carioca apoiam

Além do apoio unânime das agremiações menores e ligas municipais, o evento atraiu o alto escalão do futebol carioca, uma vez que os quatro grandes clubes do estado enviaram representantes para a votação. O Botafogo marcou presença por meio do presidente do clube associativo, João Paulo Magalhães, enquanto o Fluminense enviou o vice-presidente Mattheus Montenegro e o coordenador administrativo Marcelo Penha.

O vice de Relações Externas do Flamengo, Carlos Eduardo Peixoto, e a gerente jurídica do Vasco, Bianca Morais Reis, também compareceram ao local para chancelar a continuidade do trabalho da Ferj.

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