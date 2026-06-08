Müller vê Seleção sem identidade e projeta dificuldades para o Brasil na Copa do Mundo

A vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Egito, no último sábado (06/6), encerrou a preparação da Canarinho para a Copa do Mundo. Apesar do resultado positivo, o desempenho da equipe comandada por Carlo Ancelotti segue dividindo opiniões. Entre os críticos está o ex-atacante Müller, que demonstrou preocupação com o atual estágio do time às vésperas da estreia no torneio.

Durante participação no programa “Mesa Redonda”, da TV Gazeta, o ex-jogador afirmou que a Seleção ainda não construiu uma identidade clara de jogo e acredita que isso pode gerar dificuldades ao longo da competição.

“A Seleção Brasileira não tem um time, uma cara, uma identidade, e por isso vai passar dificuldade na Copa do Mundo. O Brasil está no mesmo nível, e olhe lá, de Portugal, Alemanha e Inglaterra. Os problemas do Brasil são vários”, opinou Müller.

Contra o Egito, o Brasil venceu com gols de Bruno Guimarães e Endrick, mas voltou a alternar momentos de domínio com períodos de instabilidade. A partida serviu como o último laboratório de Ancelotti antes da estreia no Mundial e também reforçou alguns debates sobre o funcionamento coletivo da equipe.

Desde que assumiu a Seleção, o treinador italiano promoveu mudanças na estrutura tática e ainda busca consolidar uma formação ideal. Nos amistosos preparatórios, o Brasil mostrou evolução em alguns aspectos, principalmente na pressão alta e na intensidade sem a bola, mas ainda convive com ajustes defensivos e questões de entrosamento.

Marrocos será primeiro desafio do Brasil

A estreia brasileira acontece no próximo sábado (13/6), diante de Marrocos, em Nova Jersey. O adversário chega credenciado por uma campanha consistente nos últimos anos e foi semifinalista da última Copa do Mundo.

A seleção africana também atravessa uma longa sequência invicta e aparece como um dos times mais organizados entre os participantes do torneio. Por isso, o confronto é tratado internamente como um teste importante para medir o real nível da equipe brasileira.

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