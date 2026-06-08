Técnico da Noruega detona Escócia após cancelamento de amistoso: “Falta de profissionalismo”

A preparação da Noruega para a Copa do Mundo ganhou um capítulo de tensão fora das quatro linhas. Após o empate por 1 a 1 com Marrocos, em amistoso disputado neste domingo (07/6), o técnico Stale Solbakken disparou contra a Escócia pelo cancelamento de um jogo-treino que estava programado para esta segunda-feira.

Segundo o treinador, a seleção escocesa desistiu da atividade na véspera, alegando um número elevado de jogadores lesionados. A justificativa, porém, não convenceu o comandante norueguês, que classificou a situação como falta de profissionalismo.

“É falta de profissionalismo. Não acho que as lesões que eles estão alegando tenham ocorrido no último treino. Não é o caso. É decepcionante. É falta de profissionalismo. Mas temos que conviver com isso”, afirmou Solbakken.

O amistoso interno serviria para dar minutos aos atletas menos utilizados durante os jogos preparatórios para o Mundial. Com a atividade cancelada, a comissão técnica precisou reorganizar o planejamento.

“Por isso, ajustamos um pouco o jogo hoje. Alguns jogadores tiveram um pouco mais de tempo em campo e outros um pouco menos”, explicou o treinador em declarações reproduzidas pelo jornal norueguês VG.

A Escócia alegou que o aumento do número de problemas físicos no elenco inviabilizou a realização do jogo-treino. A decisão foi comunicada aos representantes noruegueses no sábado, um dia antes do amistoso contra Marrocos. Vale lembrar que os escoceses estão no Grupo C, ao lado de Brasil, Marrocos e Haiti.

Foco de Noruega e Escócia está no Mundial

Contudo, apesar do contratempo, a Noruega segue sua preparação para a Copa do Mundo. Aliás, a seleção chega ao torneio embalada pelo bom desempenho recente e pela evolução mostrada diante de Marrocos, uma das equipes mais consistentes do atual ciclo internacional.

Sem o jogo-treino contra os escoceses, Solbakken utilizará os próximos dias para ajustar a equipe antes da estreia no Mundial. O primeiro compromisso da Noruega será no dia 16 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Iraque, em Boston.

Enquanto isso, a Escócia, adversária do Brasil no Grupo C, tenta administrar os problemas físicos do elenco às vésperas de sua estreia na competição.

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