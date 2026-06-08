Messi terá quarto exclusivo durante a Copa do Mundo de 2026

Lionel Messi terá uma acomodação exclusiva durante a Copa do Mundo de 2026. Diferentemente dos demais jogadores da seleção argentina, o camisa 10 ficará hospedado sozinho em um quarto personalizado, com decoração especial, incluindo seu nome e imagens espalhadas pelo ambiente.

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A medida não é novidade para o craque. Durante a campanha do título mundial conquistado pela Argentina em 2022, no Catar, Messi também teve um quarto reservado apenas para ele. De acordo com informações da imprensa argentina, divulgadas nesta segunda-feira (8), essa prática se tornou comum após a aposentadoria de Sergio Aguero da seleção.

A delegação argentina está hospedada no The Origin Hotel, em Kansas City, nos Estados Unidos. O local conta com 118 quartos e foi escolhido por oferecer fácil acesso tanto ao estádio quanto ao centro de treinamentos da equipe durante a primeira fase da competição.

Atual campeã do mundo, a Argentina está no Grupo J ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia da equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni está marcada para o dia 16 de junho, às 22h (de Brasília).

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