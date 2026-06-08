Grêmio perde Carlos Vinícius nos playoffs da Sul-Americana

O Grêmio terá um desfalque importante para a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo. A Conmebol confirmou a suspensão de Carlos Vinícius por duas partidas em razão da expulsão sofrida no empate diante do Torque, ainda na fase anterior da Sul-Americana. Com isso, o atacante está fora dos confrontos contra o Bolívar, válidos pela repescagem da competição continental.

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A punição aplicada ao centroavante não cabe recurso e obriga o técnico Luís Castro a buscar alternativas para o comando ofensivo. Nesse cenário, Braithwaite aparece como o principal candidato para assumir a vaga no time titular. O dinamarquês já vinha jogando em momentos decisivos e, além disso, ganhou força nos bastidores para liderar o ataque gremista após a longa ausência.

Braithwaite ganha espaço em decisão continental

A ausência de Carlos Vinícius chega em um momento delicado para o Tricolor Gaúcho. Afinal, a equipe encara uma fase eliminatória que vale vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Com isso, a comissão técnica terá pouco tempo para realizar ajustes, como colocar Braithwaite novamente no pelotão da frente, enquanto busca manter o rendimento apresentado antes da paralisação do calendário.

O primeiro confronto diante do Bolívar está marcado para o dia 23 de julho, numa quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz. A altitude boliviana costuma representar um obstáculo adicional aos visitantes e, por isso, o Grêmio considera fundamental conquistar um resultado competitivo fora de casa. Já a partida de volta acontecerá no dia 30 de julho, também numa quinta e às 19h, em casa.

Caso consiga superar o clube boliviano, o Imortal avançará para as oitavas e terá o São Paulo pela frente. Enquanto isso, a diretoria acompanha a possibilidade de antecipação de partidas Brasileirão durante o período da Copa. Até uma definição oficial, o planejamento gremista aponta o duelo contra o Bolívar como o primeiro jogo após a pausa.

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