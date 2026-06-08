Veja como foram os jogadores do Flamengo nos amistosos

Dos nove jogadores do Flamengo convocados para a Copa do Mundo, seis deles entraram em ação nestes últimos amistosos preparatórios para o Mundial 2026. Somente Varela, De la Cruz e de Arrascaeta não foram a campo, já que o Uruguai não realizou amistosos antes do início da Copa.

No entanto, todos os outros ajudaram suas seleções nesta última Data Fifa, com direito a gol e assistências. O quarteto brasileiro, com Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá; além dos gringos Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador). Veja agora com o Jogada10!

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Brasil

A Seleção Brasileira realizou dois amistosos já com os convocados para a Copa do Mundo. E o primeiro deles foi em um palco bastante conhecido para o quarteto do Flamengo. Afinal, a vitória por 6 a 2 sobre o Panamá ocorreu no Maracanã, dia 31 de maio, em partida que marcava a despedida da Canarinho de solo nacional.

Nesta partida em questão, os quatro jogadores foram a campo, com direito a gol e assistência de Paquetá. Ele, que entrou no intervalo (quando o placar anotava “apenas” 2 a 1), ajudou a equipe a se soltar, fazendo um belo gol de canhota e contribuindo com o passe para o lindo tento de Danilo Santos. Léo Pereira e Alex Sandro, por sua vez, foram titulares, com o zagueiro jogando os 90 minutos. Danilo entrou no lugar de Wesley, algo que ocorreria novamente na partida seguinte.

No entanto, com notícia ruim para o ex-Flamengo. Afinal, ele se machucou no amistoso contra o Egito (vitória brasileira por 2 a 1) e foi cortado da Copa do Mundo. Na ocasião, Danilo entrou em seu lugar, jogando por 73 minutos. Léo Pereira e Alex Sandro desta vez saíram do banco, com Léo atuando todo o segundo tempo. O lateral jogou os últimos 19 minutos, entrando na vaga de Douglas Santos. Já Paquetá foi titular, mas saiu ao intervalo após atuação apagada.

Colômbia

A Colômbia também realizou duas partidas preparatórias antes de estrear no Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, Congo e Uzbequistão. Carrascal foi titular na primeira delas, em vitória por 3 a 1 sobre a Costa Rica, atuando por 45 minutos e realizando uma assistência (mesmo que “sem querer”) para o gol do craque Luis Díaz, no dia 1º de junho, em despedida da torcida, no El Campín, em Bogotá. Seis dias mais tarde, já em San Diego, nos EUA, vitória por 2 a 0 sobre a Jordânia. Carrascal, porém, ficou no banco e entrou aos 19′ do segundo tempo, quando o placar já marcava 2 a 0.

Equador

Quem também aproveitou o primeiro amistoso para se despedir de seu torcedor foi o Equador, que venceu a Arábia Saudita por 2 a 1, em Quito. O ponta Gonzalo Plata, no entanto, não esteve presente neste jogo. Mas houve tempo para o camisa 45 ir a campo na vitória por 3 a 0 sobre a Guatemala, já em solo norte-americano. O técnico Sebastian Beccacecce o colocou no jogo somente aos 29′ da etapa complementar, sem que o jogador contribuísse em gol.

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