Internacional monitora Gui Negão e estuda proposta ao Corinthians

O Internacional colocou o atacante Gui Negão no radar para a próxima janela de transferências e avalia uma investida pelo jogador de 19 anos, uma das promessas mais recentes reveladas pelo Corinthians. Apesar do interesse, o Colorado ainda não formalizou a proposta, mas acompanha de perto a situação do atleta, que possui com o Timão até 2030.

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A movimentação acontece em um momento delicado para o Corinthians. O clube paulista busca alternativas para equilibrar as contas após registrar déficit de R$ 131,4 milhões no balanço apresentado em março. Ainda assim, a diretoria não pretende facilitar uma eventual negociação de Gui Negão, que continua bem avaliado internamente.

Corinthians mantém cautela sobre possível saída

Embora haja necessidade de gerar receitas, o Corinthians entende que o atacante pode render mais esportiva e financeiramente. A tendência, nesse sentido, é que qualquer conversa avance apenas com uma proposta irrecusável. O contrato renovado em agosto do ano passado, além disso, garante proteção ao clube, já que a multa rescisória é de R$ 140 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para equipes do exterior.

O jovem também enfrentou dificuldades recentes. Uma lesão muscular em março interrompeu sua sequência e o tirou da convocação da Seleção Sub-20. Desde então, o técnico Fernando Diniz tem adotado cautela no retorno do atacante. O treinador destacou que Gui Negão voltou há pouco tempo aos trabalhos em condições ideais e, por isso, ainda busca recuperar ritmo de jogo. Por outro lado, o elenco principal recebeu mais alternativas.

Apesar da queda de produtividade em 2026, o potencial do atacante segue chamando atenção. Na temporada passada, ele participou diretamente de sete gols em 24 partidas e mostrou capacidade de decisão em momentos importantes. Dessa forma, o Internacional vê no jogador uma oportunidade de mercado para reforçar o setor ofensivo. Com a abertura da janela se aproximando, o futuro de Gui Negão promete ser um dos temas mais observados nos bastidores do futebol brasileiro.

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