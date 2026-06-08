Os eleitos de Ancelotti: Douglas Santos

Uma das grandes novidades de Carlo Ancelotti desde sua chegada, o lateral-esquerdo Douglas Santos desbancou a concorrência e garantiu vaga na Copa do Mundo. Mas o jogador possui uma das trajetórias mais curiosas do elenco, já que ficou nove anos ausente da equipe e retornou atuando no futebol russo.

O lateral se destacou para o futebol brasileiro no Náutico, onde recebeu as primeiras oportunidades para a Seleção e quebrou uma escrita de 47 anos sem jogadores do Timbu convocados. Depois disso, teve uma curta passagem pela Udinese, da Itália, e partiu para o Atlético Mineiro. No Galo, conquistou o título da Copa do Brasil em 2014 e se consolidou como um dos melhores da posição no futebol brasileiro.

Quase virou “russo”

Na época, fez parte da Seleção que disputou a Copa América Centenário, em 2016, e conquistou a medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio 2016. Após a conquista, se transferiu para o Hamburgo. Mas acabou sendo rebaixado no Campeonato Alemão. Após três temporadas, foi para o Zenit, virando um dos grandes nomes da equipe russa.

Inclusive, Douglas teve a oportunidade de defender a seleção europeia no começo de 2025. Afinal, o jogador já estava no país há mais de cinco anos e teve direito à cidadania, recebendo o convite da Federação Russa. Entretanto, preferiu recusar a possibilidade. Assim, mantinha a esperança de voltar a defender o Brasil. Na época, o lateral estava na pré-lista de Dorival Júnior para os jogos contra Argentina e Colômbia.

A escolha deu certo em setembro, quando Carlo Ancelotti convocou o jogador para os últimos jogos das Eliminatórias. Enfim, com atuações confiantes contra Chile e Coreia do Sul, Douglas desbancou a concorrência, com nomes como Caio Henrique e Carlos Augusto. Assim, mesmo sendo desconhecido de boa parte da torcida, conquistou o seu lugar, brigando pela titularidade com Alex Sandro.

Fala, Douglas Santos

“Venho trabalhando muito forte para dar o meu melhor pela seleção. Estou feliz em voltar à seleção e focado na disputa da Copa do Mundo”

Raio-X

Nome: Douglas dos Santos Justino de Melo

Idade: 32 anos

Data de nascimento: 22 de março de 1994

Altura: 1,76m

Peso: 74kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 17

Jogos: 7

Gols: –

Títulos: Jogos Olímpicos – 2016

Nos clubes

Náutico (2012 e 2013)

Udinese (2013 a 2015)

Atlético Mineiro (2014 e 2015 – empréstimo)

Atlético Mineiro (2015 e 2016)

Hamburgo (2016 a 2019)

Zenit (desde 2019)

Títulos

Pelo Atlético Mineiro

Copa do Brasil: 2014

Campeonato Mineiro: 2015

Pelo Zenit

Campeonato Russo: 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2025/26

Copa da Rússia: 2019/20

Supercopa da Rússia: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024

Opinião do Leo*

Outro jogador acima dos 30 anos em uma seleção cuja faixa etária está lá no alto. Para a lateral esquerda, Carlo Ancelotti deixou, no entanto, a meritocracia falar mais alto, pois o defensor do Zenit está em uma fase melhor do que a do concorrente Alex Sandro, algo que não é nada extraordinário. Os últimos treinos do Brasil, em New Jersey, reafirmaram o seu lugar entre os 11 titulares que iniciam a caminhada rumo ao hexacampeonato nos Estados Unidos. Como Douglas Santos se estabeleceu na Rússia, o público não conhece tanto as suas características. Mas o defensor se destaca pelas assistências, embora não seja alguém que chega à linha de fundo com frequência. Ou seja, entrega alguma precisão importante. A efetividade nos passes pode ser importante para quebrar as linhas do adversário.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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