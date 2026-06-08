Marcelo Teixeira exalta Neymar e vê renascimento do Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, voltou a destacar a importância de Neymar para o clube e para a Seleção Brasileira. Em entrevista à “CNN Brasil”, o mandatário celebrou a convocação do camisa 10 para a Copa do Mundo. Em seguida, ressaltou vê-lo novamente um atleta do Peixe representando o Brasil no maior torneio do futebol mundial após 16 anos de ausência.

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Segundo Teixeira, a presença de Neymar no Mundial reforça a tradição histórica do Santos na Seleção Brasileira. O dirigente lembrou a trajetória de Pelé em quatro Copas consecutivas (1958 a 1970) e afirmou que o retorno de um jogador santista ao torneio representa um marco importante para o clube. Ao mesmo tempo, destacou que a instituição segue enfrentando desafios financeiros, embora os números recentes indiquem evolução significativa na gestão.

Neymar impulsiona recuperação dentro e fora de campo

“Depois de 56 anos, temos novamente um camisa 10 do Santos em uma Copa do Mundo. Tivemos Pelé em quatro edições consecutivas e agora temos Neymar. Após 16 anos, voltamos a ter um jogador do Santos vestindo a camisa da Seleção em um Mundial. São momentos importantes para o clube, mas ainda enfrentamos desafios financeiros.” declarou

Além disso, o dirigente acredita que a volta de Neymar teve papel decisivo na recuperação da autoestima do torcedor. O presidente destacou que a chegada do craque ampliou receitas, fortaleceu a imagem do clube e gerou impacto direto nas redes sociais e na procura por ingressos. Com isso, o Santos ganhou projeção internacional em um momento delicado de reconstrução.

“Tivemos índices fantásticos em todos os sentidos: redes sociais, receitas de jogos e sucesso das partidas na capital paulista, com um apelo maior por conta da presença dele. Representa muito dentro de campo, com a sequência de jogos do ano passado contribuindo para os objetivos, e fora dele, com a nossa imagem, em um trabalho feito ao lado de parceiros e com a possibilidade de ampliar ainda mais a marca Neymar”, disse o dirigente.

Presidente garante atacante pronto para o Mundial

Marcelo também elogiou a decisão do técnico Carlo Ancelotti de convocar Neymar para a Copa do Mundo. Na avaliação de Teixeira, o treinador italiano analisou critérios técnicos e enxergou no atacante uma peça capaz de decidir partidas importantes. Por outro lado, ressaltou que a experiência acumulada pelo camisa 10 pode ser determinante para ajudar o Brasil em momentos decisivos da competição, enquanto a qualidade técnica segue sendo um diferencial.

Embora esteja em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, Neymar recebeu total respaldo do presidente santista. Marcelo Teixeira afirmou que o jogador estará apto para defender a Seleção Brasileira e garantiu confiança em sua condição física. Além disso, reforçou que o atleta continua sendo uma das principais referências do projeto de reconstrução do clube, que busca fortalecer o elenco e consolidar sua retomada no cenário nacional e internacional após anos turbulentos.

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