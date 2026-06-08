Brasil chega à Copa com o 9º melhor ataque entre as favoritas ao título; veja comparação

O Brasil vai disputar a Copa do Mundo com apenas a nona melhor média de gols por atacante no ciclo do Mundial. Ou seja, se somar todos os atacantes convocados por Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira tem números baixos em comparação com as principais seleções que disputarão o título nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Sendo assim, um levantamento feito pelo Bolavip Brasil mostra que de 2023 até 31 de maio de 2026, somando clubes e Seleção, os atacantes da equipe brasileira estão devendo quando o assunto é bola na rede. Com nove jogadores de frente convocados, o Brasil marcou 417 gols, tendo média de 46,3 gols por jogador.

Desse modo, para efeito de comparação, a Colômbia, que conta com nomes como Luís Díaz como principal matador, soma 339 gols e uma média de 56,5 por cada um de seus seis atacantes.

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Argentina, Inglaterra e França no pódio dos atacantes mais artilheiros

Desse modo, quem lidera o ranking é a Argentina. Com Lionel Messi, os Hermanos somam 427 gols e a média de 71,1 por atleta de frente. Capitaneada por Harry Kane, a Inglaterra aparece logo na sequência, com média 70,6 gols por jogador e 565 celebrações de bola na rede.

Completa o pódio a França, entre as seleções mais favoritas ao título mundial. Os franceses possuem média de 59,7 gols marcados por cada atacante convocado. A média de gols marcados por todos os atacantes analisados no levantamento é 49 ao longo do ciclo para a Copa do Mundo.

Vini Jr. é o jogador convocado pela seleção com mais gols marcados no ciclo

O artilheiro do Brasil, somado a clube e Seleção, neste ciclo para a Copa do Mundo é Vinícius Júnior com 86 gols marcados, sendo somente cinco com a Amarelinha. Neymar pouco jogou e soma 22 gols, dois desses foram pelo Brasil. Sendo assim, completam os 417 gols dos atacantes brasileiros: Raphinha, com 78 gols; Igor Thiago, com 58 gols; Matheus Cunha, com 44; Martinelli, com 41; Endrick, com 34; Rayan com 31, e Luiz Henrique com 23 gols. Ou seja, Neymar é quem menos balançou as redes de 2023 para cá.

Seleções favoritas com números baixos

Entre as seleções que estão cotadas para conquistar o Mundial, Espanha e Alemanha possuem números baixos de seus atacantes convocados. A Fúria, atual campeã da Eurocopa, que não deve contar com Lamine Yamal na primeira fase, soma 304 gols e média de 38 por jogador.

Já os alemães têm em Nick Woltemade, do Newcastle-ING, sua grande esperança para comemorar gols e sonhar com mais um título da Copa do Mundo. No entanto, a média é de 40,3 gols por jogador. Sendo assim, foram comemorados 323 gols.

Veja a lista de gols e média por jogador das principais seleções da Copa do Mundo:

1 – Argentina: 427 gols, média de 71,1 por jogador

2 – Inglaterra: 565 gols, média 70,6 por jogador

3 – França: 478 gols, média de 59,7 por jogador

4 – Noruega: 347 gols, média de 57,8 por jogador

5 – Colômbia: 339 gols, média de 56,5 por jogador

6 – Croácia: 258 gols, média de 51,6 por jogador

7 – Suécia: 307 gols, média 51,6 por jogador

8 – Portugal: 400 gols, média de 50 por jogador

9 – Brasil: 417 gols, média de 46,3 por jogador

10 – Holanda: 343 gols, média 42,8 por jogador

11 – Alemanha: 323 gols, média de 40,3 por jogador

12 – Espanha: 304 gols, média 38 por jogador

13 – Marrocos: 249 gols, média de 35,5 por jogador

14 – Senegal: 280 gols, média de 35 por jogador

15 – Bélgica: 199 gols, média de 28,2 por jogador

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