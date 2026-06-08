França vence Irlanda do Norte com hat-trick de Olise antes da Copa do Mundo

A França encerrou sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 com vitória sobre a Irlanda do Norte por 3 a 1, nesta sexta-feira (29), no Stade Pierre-Mauroy, em Lille. Um dos principais favoritos ao título, o time comandado por Didier Deschamps contou com uma atuação inspirada de Michael Olise, autor dos três gols franceses na partida. A equipe visitante descontou com gol de Patrick Kelly.

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Apesar da vitória, a França encontrou mais dificuldades do que o esperado diante de um adversário que se mostrou competitivo durante boa parte do confronto. Ainda assim, a equipe mostrou força ofensiva e chega embalada para a estreia no Mundial.

A seleção francesa inicia sua caminhada na Copa do Mundo na próxima terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. Além das duas equipes, o Grupo I também conta com Iraque e Noruega.

O jogo

A França foi superior desde o início e chegou a marcar com Mbappé, mas o gol acabou anulado por impedimento. A Irlanda do Norte também teve uma boa oportunidade com Patrick Kelly, porém Saliba conseguiu evitar a finalização. Já nos minutos finais do primeiro tempo, Olise aproveitou uma sobra dentro da área e abriu o placar para os franceses.

Logo no começo da etapa final, Olise apareceu novamente para ampliar a vantagem após um rebote. A Irlanda do Norte ainda descontou com Patrick Kelly, aproveitando cruzamento rasteiro de Shea Charles, mas a reação durou pouco. Isto porque, momentos depois, Olise acertou uma bela finalização no ângulo e completou o hat-trick, garantindo a vitória francesa por 3 a 1.

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