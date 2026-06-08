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Espanha x Peru, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 22h

Espanha x Peru, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 22h
Espanha x Peru, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 22h -

Nesta segunda-feira (8/6), a Espanha enfrenta o Peru, às 23h (de Brasília), pelo último amistoso da equipe europeia antes da disputa da Copa do Mundo. O jogo será no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México. Os espanhóis empataram com o Iraque na última quinta-feira (4) por 1 a 1, variando o elenco entre reservas e titulares.

Um confronto de tirar o fôlego pra fechar a segunda-feira em grande estilo. O aquecimento da Voz do Esporte entra no ar às 22h, com curiosidades e o peso das camisas em campo. O talentoso Pedro Casagrande conduz a narração com a emoção, a precisão e a malícia de quem sabe transformar jogo grande em espetáculo.

Nos comentários, Kelvin Lucas destrincha a postura das equipes, a saída de bola espanhola e a intensidade peruana na marcação. Pedro Julião traz as informações quentes da reportagem. Encerra a segunde no link desta transmissão de qualidade: futebol mundial na sua tela.

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