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Irã enfrenta impasse com vistos e monta operação para a Copa
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Jogada10
Publicado às 19h21 de 08/06/2026
Irã enfrenta impasse com vistos e monta operação para a Copa -
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