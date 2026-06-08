Copa do Mundo: Pochettino recebe boas notícias sobre titulares dos Estados Unidos

Daqui a quatro dias, os Estados Unidos volta a entrar em campo pela Copa do Mundo como país-sede do Mundial depois de 32 anos. No dia 12 de junho, o USMNT joga com o Paraguai, em uma das aberturas do Mundial, às 22h, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Depois de vencer o Senegal e perder para a Alemanha nos dois últimos compromissos antes da Copa do Mundo, os americanos estão concentrados para fazer bonito na estreia do Mundial na próxima sexta-feira. E nesta segunda, o técnico Maurício Pochettino recebeu boas notícias para o time titular.

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Após sofrer uma lesão no tornozelo em maio, o zagueiro Chris Richards, do Crystal Palace, está recuperado da contusão. Richards não esteve relacionado para os amistosos diante de Senegal e Alemanha, mas participou normalmente do treinamento desta segunda e deve ser uma novidade para Pochettino contra o Paraguai, em Los Angeles.

Robinson não preocupa

Autor de um golaço no amistoso diante da Alemanha no último final de semana, o lateral Antonee Robinson deixou o gramado com câimbras e gerou uma grande preocupação para a comissão técnica e nos torcedores.

Contudo, de acordo com o ‘The New York Times’, a situação física de Robinson não preocupa para a estreia da próxima sexta-feira no SoFi Stadium. O lateral treinou normalmente e deve ser titular.

Tyler Adams, outra peça importante do time titular do USMNT, que tem convivido com dores recentes, não participou das atividades desta segunda-feira. No entanto, de acordo com o ‘NY Times’, a ausência foi apenas um controle de carga.

Sendo assim, a estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo acontece na próxima sexta-feira, dia 12 de junho, diante do Paraguai, na primeira rodada do Grupo D, às 22h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

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