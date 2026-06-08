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Bélgica foca na preparação física de Kevn De Bruyne

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Com veteranos preservados e ambiente de menor pressão, equipe de Rudi Garcia aposta em equilíbrio entre experiência e renovação antes da estreia
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