EDIÇÃO DIGITAL
O jornal mais irreverente do Rio direto no seu computador, celular e tablet.
Acesse já!
Últimas notícias
Geral
Polícia
De responsa
Mundo e Tecnologia
Saúde
Imóveis
Alô Comunidade
Esportes
Botafogo
Flamengo
Fluminense
Vasco
Celebridades e TV
Home
Carnaval
ASSINE JÁ!
Home
Últimas notícias
Horóscopo
Carnaval
Esportes
Celebridades & TV
Gata da Hora
buscar
Jogada10
Bélgica foca na preparação física de Kevn De Bruyne
Por
Jogada10
Publicado às 19h43 de 08/06/2026
Bélgica foca na preparação física de Kevn De Bruyne -
Jogada10
Com veteranos preservados e ambiente de menor pressão, equipe de Rudi Garcia aposta em equilíbrio entre experiência e renovação antes da estreia
As mais lidas
Recomendadas