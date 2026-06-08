Náutico x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto na parte de cima da tabela, Náutico e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (9), às 19h (de Brasília), nos Aflitos, pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão. As duas equipes chegam para o embate após derrotas e buscam retomar o caminho das vitórias para não se distanciar do pelotão de frente.

Onde assistir

A partida, portanto, terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.

Como chega o Náutico

Na quinta posição com 19 pontos, o Timbu, portanto, deposita todas as suas fichas na permanência no G6. O Operário é sexto colocado, com os mesmos 19, mas levando desvantagem no saldo de gols: cinco dos pernambucanos contra menos um dos paranaenses. Para o embate diante do Tricolor do Pici, o Náutico não poderá contar com o volante Luiz Felipe, que foi suspenso por três dias. Além dele, o atacante Paulo Sérgio, artilheiro da equipe na temporada com nove, e o meia Vitinho, de malas prontas para deixar os Aflitos, e Victor Andrade, suspenso, também estão fora. No entanto, Hélio e Guilherme dos Anjos ganham o retorno do volante Wenderson, peça-chave da equipe titular.

Como chega o Fortaleza

Do outro lado, o Fortaleza é o sétimo lugar, com 18 somados. Tentando recolher os cacos após o vice-campeonato na Copa do Nordeste ao perder do Vitória, o Fortaleza agora foca 100% de suas atenções na Série B. O técnico Thiago Carpini, embora tenha admitido desgaste após a final, acredita que o time chega forte para a disputa da Segundona. Além dos dois reveses no Nordestão, o Fortaleza perdeu para o Athletic nesse intervalo. Os mineiros, afinal, venceram por 1 a 0 na Arena Sicredi, em São João del-Rei-MG, no último dia 30.

NÁUTICO x FORTALEZA

Série B do Brasileiro – 12ª rodada

Data-Hora: 9/6/2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife (PE)

NÁUTICO: Muriel; Reginaldo, Mateus Silva, Betão e Igor Fernandes; Wenderson, Leonai e Dodô; Vinícius, Derek e Júnior Todinho. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Rodriguinho, Lucas Sasha, Pochettino e Mucuri; Vitinho, Miritello e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer (PR) e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (PR)

VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

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