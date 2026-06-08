Pela primeira vez na história, o Canadá será um país-sede de uma Copa do Mundo de futebol. A terceira participação em Copas – e a segunda consecutiva – vem com a responsabilidade de chegar em uma segunda fase, principalmente por ter uma geração talentosa e capitaneada por Alphonso Davies, principal jogador do time.

Em entrevista a TSN nesta segunda-feira, Davies falou sobre a tensão de chegar a uma Copa do Mundo como um dos países-sede da competição, ao lado de Estados Unidos e México.

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“É algo especial. Todo mundo está ansioso para a Copa do Mundo durante muito tempo. Estamos aqui mutio preparados para jogar o maior campeonato de futebol. Estamos ansiosos, felizes e muito motivados”, destacou Davies.

O capitão do Canadá também destacou a importância de manter a concentração no objetivo, mesmo com a responsabilidade do holofote de ser um dos anfitriões da Copa do Mundo. Davies prezou pela força mental e física da equipe para ficar blindado ao externo durante o Mundial.

“Sabemos que será algo diferente (ser um dos países-sede). Mas no fim do dia, sabemos que estamos aqui para atingir um objetivo. Não vamos deixar nada nos distrair, ou entrar na nossa mente ou na nossa preparação. Sabemos que temos que permanecer fortes mentalmente e fisicamente como um time”, finalizou o jogador.

Sendo assim, o Canadá estreia na Copa do Mundo de 2026 na próxima sexta-feira, dia 12 de junho, diante da Bósnia e Herzegovina, pelo Grupo B, às 16h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto.

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