Real Madrid prepara oferta histórica de quase R$ 1 bilhão por reforço

O Real Madrid pode protagonizar uma das maiores movimentações do mercado de transferências. De acordo com informações da Sky Sports, o clube espanhol estuda apresentar uma oferta de 150 milhões de euros (R$ 900 milhões) pelo atacante Julián Álvarez, atualmente no Atlético de Madrid. O argentino teria se tornado o principal alvo de Florentino Pérez após outros nomes especulados, como Michael Olise, Vitinha, João Neves e Jérémy Doku, perderem força nos bastidores.

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Recentemente reeleito presidente do Real Madrid, Florentino alimentou as especulações ao revelar, em entrevista ao programa espanhol Horizonte, que o clube prepara uma proposta histórica por um jogador de perfil ofensivo. Sem citar nomes, o dirigente descartou alguns atletas que vinham sendo ligados ao clube e afirmou que a contratação teria potencial para empolgar a torcida.

Apesar do interesse merengue, a negociação promete ser complicada. Julián Álvarez também desperta interesse do Barcelona e, segundo relatos da imprensa espanhola, já teria sinalizado positivamente para uma possível transferência ao clube catalão. No entanto, as conversas esfriaram devido à diferença entre o valor pedido pelo Atlético e o montante que o Barça está disposto a investir.

Real Madrid quer jogador do rival

Além da questão financeira, existe um obstáculo ainda maior: a resistência do Atlético de Madrid em negociar sua principal estrela com rivais diretos. Tanto uma venda ao Barcelona quanto ao Real Madrid teria uma grande rejeição por parte da torcida e da diretoria do clube.

Por isso, a preferência do Atlético seria negociar o atacante com equipes de outros países. Clubes como PSG e Arsenal aparecem como destinos mais aceitáveis internamente. Ainda assim, caso receba uma proposta na casa dos 150 milhões de euros, o clube estaria disposto a analisar a situação, independentemente da origem.

Enquanto o futuro de Julián Álvarez segue indefinido, o nome do argentino ganha força como possível protagonista de uma das novelas mais importantes da próxima janela de transferências na Europa.

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